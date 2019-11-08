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Гордость нации: бабушка Кейт Миддлтон была красавицей и служила в разведке

Долгое время считалось, что Кейт Миддлтон — девушка из малопримечательной, хоть и обеспеченной семьи. А знали ли вы, что бабушка герцогини Кембриджской преданно служила Отечеству? Родственница Кэтрин была британской разведчицей!
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон часто называют «современной Золушкой» из-за ее происхождения. Родители супруги принца Уильяма вовсе не аристократы с богатой родословной и грудами фамильных драгоценностей. Однако бабушка Кэтрин была действительно выдающейся личностью. Ведь она служила на благо Отечества в годы Второй мировой войны!

Валери Миддлтон
Валери Миддлтон

Аккаунт Кларенс-хауса (официальной резиденции принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз) поделился в Твиттере фотографией Валери Глассборо — бабушки герцогини Кембриджской по отцовской линии. На старинном снимке была запечатлена кудрявая улыбающаяся девушка в строгой форме. 

Валери в годы войны работала в Блетчли-парке, где в прошлом располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Юная разведчица занималась дешифровкой сообщений на машине «Энигма».
Кейт Миддлтон

Валери трудилась вместе со своей сестрой-близнецом Мэри. Кейт позже рассказывала, что она часто пыталась расспросить бабушку о ее работе подробнее. Однако миссис Миддлтон хранила молчание до самой смерти. Она считала, что не имеет права говорить о своей секретной деятельности, сколько бы лет ни прошло.

Кейт Миддлтон очень гордится достижениями своей бабушки. Так, в мае 2019 года на встрече с ветеранами она появилась в темно-синем платье в горошек, к которому прикрепила брошь «энигму» в виде диска с шифровальным механизмом.

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08 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Middleton Family/Clarence House/Twitter
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Кейт Миддлтон

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