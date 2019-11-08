Отец-рэпер ежегодно отвозит ныне 18-летнюю дочь к гинекологу убедиться, что она еще девственница

39-летний рэпер T.I., который во многих песнях воспевает свободный секс и «взрослые» удовольствия, удивил публику: он признался, что каждый год водит свою студентку-дочь к гинекологу, дабы убедиться в целостности ее девственной плевы.

Рэпер T.I.

Рэпер T.I. уже не первый раз попадает в секс-скандал: в 2013-м вышла песня Blurred Lines, которую певец исполнил вместе с Робином Тиком и Фарреллом Уильямсом. Многие устроили бойкот композиции, ведь, по мнению части слушателей, в ней шла речь о принуждении женщины к интимной близости. Кажется, T.I. относится к сексуальности весьма свободно — однако все меняется, когда речь заходит о его дочери Дейе.



На днях рэпер дал интервью для подкаста Ladies Like Us, в котором признался, что ежегодно проверяет состояние девственной плевы своей наследницы.

«К совершеннолетию она оставалась нетронутой», — с гордостью заявил отец. Оказывается, T.I. отвозит Дейю на осмотр сразу после празднования дня рождения. «Обычно, когда на следующий день после вечеринки Дейя наслаждается своими подарками, я оставляю ей записку: ''Гинеколог. Завтра. 9:30''».

Дейя

Несмотря на то, что врачи обязаны хранить врачебную тайну и могут сообщать об интимных сведениях пациента лишь с их согласия, у рэпера проблем не возникает. «Когда гинеколог приносит бумаги о разглашении сведений о пациенте, я говорю дочери: ''Дейя, ты должна это подписать. Или тебе есть, что скрывать от папы?''» — поделился T.I.

Дейя

Сейчас девушке 18, и она учится на первом курсе колледжа. Рэпер с гордостью отмечает, что у нее нет времени на парней. А ее девственность отпугивает любого потенциального ухажера. «Парни хотят веселиться. А кому нужна девственница? Столько сложностей», — сообщил T.I.

Многие были возмущены подобным поведением отца. Ведь его 15-летний сын Кинг уже год как открыто живет половой жизнью.

«Я по-разному отношусь к сексуальной жизни мальчиков и девочек, говорю, как перед Богом. Сомневаюсь, что найдется какой-нибудь отец, рассуждающий иначе», — заявил рэпер.

1 2 3 ... 12 Многодетный отец T.I. строго следит за нравами женской половины своей семьи

Напомним, что T.I. уже пришлось справляться с волной возмущения, которая возникла в результате его высказывания об отношениях с женой. Он публично заявил, что половина ее тела принадлежит ему, и он имеет право требовать интимной близости тогда, когда ему захочется.