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Отец-рэпер ежегодно отвозит ныне 18-летнюю дочь к гинекологу убедиться, что она еще девственница

39-летний рэпер T.I., который во многих песнях воспевает свободный секс и «взрослые» удовольствия, удивил публику: он признался, что каждый год водит свою студентку-дочь к гинекологу, дабы убедиться в целостности ее девственной плевы. 
Рэпер T.I.
Рэпер T.I.

Рэпер T.I. уже не первый раз попадает в секс-скандал: в 2013-м вышла песня Blurred Lines, которую певец исполнил вместе с Робином Тиком и Фарреллом Уильямсом. Многие устроили бойкот композиции, ведь, по мнению части слушателей, в ней шла речь о принуждении женщины к интимной близости. Кажется, T.I. относится к сексуальности весьма свободно — однако все меняется, когда речь заходит о его дочери Дейе. 

На днях рэпер дал интервью для подкаста Ladies Like Us, в котором признался, что ежегодно проверяет состояние девственной плевы своей наследницы.

«К совершеннолетию она оставалась нетронутой», — с гордостью заявил отец. Оказывается, T.I. отвозит Дейю на осмотр сразу после празднования дня рождения. «Обычно, когда на следующий день после вечеринки Дейя наслаждается своими подарками, я оставляю ей записку: ''Гинеколог. Завтра. 9:30''».

Дейя
Дейя

Несмотря на то, что врачи обязаны хранить врачебную тайну и могут сообщать об интимных сведениях пациента лишь с их согласия, у рэпера проблем не возникает. «Когда гинеколог приносит бумаги о разглашении сведений о пациенте, я говорю дочери: ''Дейя, ты должна это подписать. Или тебе есть, что скрывать от папы?''» — поделился T.I. 

Дейя
Дейя

Сейчас девушке 18, и она учится на первом курсе колледжа. Рэпер с гордостью отмечает, что у нее нет времени на парней. А ее девственность отпугивает любого потенциального ухажера. «Парни хотят веселиться. А кому нужна девственница? Столько сложностей», — сообщил T.I.

Многие были возмущены подобным поведением отца. Ведь его 15-летний сын Кинг уже год как открыто живет половой жизнью.

«Я по-разному отношусь к сексуальной жизни мальчиков и девочек, говорю, как перед Богом. Сомневаюсь, что найдется какой-нибудь отец, рассуждающий иначе», — заявил рэпер.

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    Многодетный отец T.I. строго следит за нравами женской половины своей семьи
    Смотреть галерею

Напомним, что T.I. уже пришлось справляться с волной возмущения, которая возникла в результате его высказывания об отношениях с женой. Он публично заявил, что половина ее тела принадлежит ему, и он имеет право требовать интимной близости тогда, когда ему захочется. 

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08 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @princess_of_da_south, @troubleman31/Instagram, Getty Images
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2 комментария Добавить комментарий
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  • Бедная девушка, такой контроль и в прямом смысле никакой личной жизни😱 Но с другой стороны, папаша же ее к гинекологу не каждую неделю таскает, а каждый год. А раз в год и так и так надо гинеколога посещать. Только вот папаше итоги этих посещений знать совсем необязательно.

  • А к проктологу и стоматологу?

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