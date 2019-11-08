Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Рукоприкладство в нашей семье — табу»: Анастасия Тарасова разразилась гневной отповедью в адрес СМИ

Если раньше Анастасия Тарасова комментировала скандальное интервью супруга довольно мягко или предпочитала вовсе отшучиваться, то 8 ноября она решила прямо и резко сообщить все, что думает о СМИ. Что ж, слов модель не пожалела!
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

Слова Дмитрия Тарасова о том, что существуют некие «красные зоны», в которые женщине не стоит заходить, чтобы не «получить леща», произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. На футболиста обрушились все, начиная с фолловеров в Инстаграме и заканчивая генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

После поста телеведущей в ее телеграм-канале Тарасов сам вышел на связь с ней и объяснил, что все сказанное им — это всего лишь шутка, а сам он воспитывался в семье, где домашнее насилие было исключено. И, конечно, по словам фуболиста, он никогда не допустил бы подобного в адрес своей супруги.

«Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни», — сообщил Тарасов Тине Канделаки.

Вслед за супругом решила высказаться и Анастасия Тарасова. Она пыталась объяснить фолловерам в инстаграм-историях, что весь «скандал» был задуман. Однако после того, как слова Дмитрия появились в множестве изданий, а Анастасию начали жалеть и интересоваться, все ли с ней в порядке, терпение Тарасовой явно лопнуло.

Анастасия Тарасова

8 ноября Анастасия высказала все, что она думает о журналистах, которые, по ее мнению, раздули и исказили эту историю.

«Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом», — осудила СМИ супруга футболиста. 

Она добавила, что ей стыдно за тех, кто растиражировал слова Дмитрия, не разобравшись в ситуации.

«Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг — ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.» — рассказала Анастасия.

«Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой на ушах, ехала в машине?» — спросила у подписчиков супруга футболиста. 

Любопытно, что в комментариях при этом нашлось немало скептиков, которые решили, что Анастасия слишком часто пытается оправдаться и что дыма без огня не бывает. «Настя, ты и есть терпила. Даже если это было все в прикол, ты могла поставить его на место тоже ведь в шутку, а ты сидела глазками хлоп-хлоп», «Просто было неприятно смотреть... Хотелось вас защитить, укрыть плюшевым одеялом», — писали фолловеры.

Перейти к обсуждению 10


08 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят.Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/233741/© Woman.ruВсе оценили кплабмур журналистки?долго,наверно,сочиняла

  • Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят.Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/233741/© Woman.ruВсе оценили каламбур журналистки?долго,наверно,сочиняла

  • Поздно,Настя,пить боржоми!)))когда почки отказали!)))

  • Репутацию себе ваша семейка окончательно испортила,хоть сто статей теперь выпустите и оплатите.если такого себе не позволяешь,то и тему эту не поднимаешь,да и боль других людей смех вызывает только у ограниченных. А домашнее рукоприкладство это боль миллионов женщин.никто ничего из контекста не вырывал:текила уточнил твердость позиции по этому вопросу,а тарас ответил-а почему бы нет.

  • Настя, а не позорно хайповать на поездке в детдом и нести при этом такую муть в машине? Пусть даже это и шутка была, но все равно *** ситуация.

  • Одно продуманое интервью и миллионы женщин визжат о домашнем насилии, потому что хотят, чтобы оно было, ведь тогда и им ништяков перепадет. А что, скажете нет?

  • Они нашли друг друга. Оба такие пустышки.

  • Эти люди даже не поняли, как низко они опустили свою семью таким хайпом.

  • о.....за хомяками интереснее наблюдать...а это - глупая возня каких-то недолюдей

  • Дима,Настя и мамо Оля! Там журналисты накопали что Ольга Б.,в 2013 году,трижды вызывала полицию,когда Дима её избивал. Падайте Ольге в ноги,умоляйте,кайтесь,лишь бы она опровергла эту информацию.Если подтвердит-готовьтесь к эмиграции! Вам здесь жизни не дадут,закопают,даже дворником Диму не возьмут на работу. Малахов и Корчевников потирают рученки..Ждут. Текила,поздравляю! Ты добил,и без того жалкую семейку.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
«Как мужчине и мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус в слезах заявила, что после скандальной секс-сцены отказывается от съемок даже в белье
101 Комментариев
Гость 2019-11-05 17:37:00
222
Зауважала Киану ещё больше, мог выбрать любую молодую красотку, а выбрал интересную умную женщину своего возраста с богатым внутренним миром, пусть и с заурядной внешностью. Надоело видеть, как критикуют обычных женщин с красавцами-мужчинами, но зато это абсолютно нормально и даже естественно, если красавица идёт с неказистым мужчиной.
Одиночка с седыми волосами: что мы знаем о 46-летней Александре Грант, новой пассии Киану Ривза
25 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.