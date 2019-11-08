«Рукоприкладство в нашей семье — табу»: Анастасия Тарасова разразилась гневной отповедью в адрес СМИ

Если раньше Анастасия Тарасова комментировала скандальное интервью супруга довольно мягко или предпочитала вовсе отшучиваться, то 8 ноября она решила прямо и резко сообщить все, что думает о СМИ. Что ж, слов модель не пожалела!

Слова Дмитрия Тарасова о том, что существуют некие «красные зоны», в которые женщине не стоит заходить, чтобы не «получить леща», произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. На футболиста обрушились все, начиная с фолловеров в Инстаграме и заканчивая генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

После поста телеведущей в ее телеграм-канале Тарасов сам вышел на связь с ней и объяснил, что все сказанное им — это всего лишь шутка, а сам он воспитывался в семье, где домашнее насилие было исключено. И, конечно, по словам фуболиста, он никогда не допустил бы подобного в адрес своей супруги.

«Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни», — сообщил Тарасов Тине Канделаки

Вслед за супругом решила высказаться и Анастасия Тарасова. Она пыталась объяснить фолловерам в инстаграм-историях, что весь «скандал» был задуман. Однако после того, как слова Дмитрия появились в множестве изданий, а Анастасию начали жалеть и интересоваться, все ли с ней в порядке, терпение Тарасовой явно лопнуло.

8 ноября Анастасия высказала все, что она думает о журналистах, которые, по ее мнению, раздули и исказили эту историю.

«Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом», — осудила СМИ супруга футболиста.

Она добавила, что ей стыдно за тех, кто растиражировал слова Дмитрия, не разобравшись в ситуации.

«Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг — ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.» — рассказала Анастасия.

«Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой на ушах, ехала в машине?» — спросила у подписчиков супруга футболиста.

1 2 3 ... 10 Дмитрию и Анастасии Тарасовым сейчас приходится нелегко

Любопытно, что в комментариях при этом нашлось немало скептиков, которые решили, что Анастасия слишком часто пытается оправдаться и что дыма без огня не бывает. «Настя, ты и есть терпила. Даже если это было все в прикол, ты могла поставить его на место тоже ведь в шутку, а ты сидела глазками хлоп-хлоп», «Просто было неприятно смотреть... Хотелось вас защитить, укрыть плюшевым одеялом», — писали фолловеры.