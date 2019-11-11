Анастасия Решетова отказалась от длинных ногтей после рождения сына

Внимательные подписчики молодой мамы заметили изменение в ее имидже. Ради заботы о малыше Анастасия Решетова отказалась от любимого маникюра.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова активно делится с фолловерами подробностями своей жизни в новом статусе. Молодая мама публикует свои родительские лайфхаки, а также рассказывает, как долго планирует кормить малыша грудью.

На последних фотографиях подписчики обратили внимание на одну деталь: у Анастасии пропали длинные наманикюренные ногти, к виду которых они уже так привыкли.

Любопытные фолловеры обратились к Анастасии за комментарием. Решетова ответила, что приняла это решение из-за Ратмира: «Чтобы удобнее было крем наносить и купать его».

Поклонники поддержали невесту Тимати: «Решетова — хорошая мамочка», «Молодец… Малыш превыше всего», «Ну что за чудо-мама».

8 ноября Анастасия выложила видео, подтверждающее, что Ратмир уже подружился с домашними животными. На кадрах, смонтированных под музыку из «Щелкунчика», младенец дремлет, лежа на кошке, которая не оказывает никакого сопротивления и тоже мирно посапывает.