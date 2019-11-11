Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Решетова отказалась от длинных ногтей после рождения сына

Внимательные подписчики молодой мамы заметили изменение в ее имидже. Ради заботы о малыше Анастасия Решетова отказалась от любимого маникюра.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова активно делится с фолловерами подробностями своей жизни в новом статусе. Молодая мама публикует свои родительские лайфхаки, а также рассказывает, как долго планирует кормить малыша грудью.

Анастасия Решетова

На последних фотографиях подписчики обратили внимание на одну деталь: у Анастасии пропали длинные наманикюренные ногти, к виду которых они уже так привыкли.

Анастасия Решетова

Любопытные фолловеры обратились к Анастасии за комментарием. Решетова ответила, что приняла это решение из-за Ратмира: «Чтобы удобнее было крем наносить и купать его». 

Поклонники поддержали невесту Тимати: «Решетова — хорошая мамочка», «Молодец… Малыш превыше всего», «Ну что за чудо-мама».

8 ноября Анастасия выложила видео, подтверждающее, что Ратмир уже подружился с домашними животными. На кадрах, смонтированных под музыку из «Щелкунчика», младенец дремлет, лежа на кошке, которая не оказывает никакого сопротивления и тоже мирно посапывает.

Перейти к обсуждению 1


11 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Достала

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
445
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
86 Комментариев
Гость 2019-11-08 14:49:00
333
Надо же, а на тот момент хвасталась, что сожитель ее безумно балует, миллиарды на нее тратит, бриллиантами, жемчугами и драгметаллами заваливает, в меха укутывает и т.д. Боня такая Боня))
«Даже за роды платили 50/50»: Боня вспомнила, как у Алекса Смерфита не хватало денег на содержание их семьи
67 Комментариев
Гость 2019-11-08 09:43:00
313
Поменьше освещайте свою жизнь в соц.сетях.Всему миру совсем необязательно знать,где вы отдыхаете,как вы счастливы и что ждёте очередного ребёнка.Не надо забывать,что люди часто завистливы,потому что живут на зарплату в 30 тыс.и не могут себе позволить и 10 части всего,что имеете вы.
«Ведьмы колдуют»: Джиган и его беременная супруга Оксана Самойлова получили травмы на отдыхе
43 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.