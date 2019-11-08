«Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все закончится»: Савичева впервые рассказала о разрыве с мужем

32-летняя Юлия Савичева никогда не выставляла личную жизнь напоказ, но 8 ноября певица решила поделиться с подписчиками историей расставания со своим любимым мужчиной.

Юлия Савичева

Юлия Савичева крайне редко говорит о том, что происходит в ее браке, а потому со стороны он кажется идеальным. Певица знакома со своим мужем Александром Аршиновым более 15 лет и только сейчас решилась на откровенное признание.

Юлия опубликовала в Инстаграме свадебное фото с супругом. Несмотря на счастливые лица в кадре, в подписи развернулась любовная драма, которую Савичева решила поведать своим подписчикам.

Юлия Савичева и Александр Аршинов

Артистка призналась, что впервые рассталась с мужем сразу после «Фабрики звезд». Певица уехала в тур, и они практически не виделись.

«Мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул, он не звонил, не писал. И я решила, что все, нет у нас любви», — описала то время Юлия.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Савичева сильно заболела: сказался стресс и большая нагрузка на концертах. Как только Аршинов узнал об этом, то тут же приехал к ней. «Помню его, в Питере, в гостинице с лилиями и какими-то шоколадками», — написала Юлия.

Александр Аршинов и Юлия Савичева



В 2012 году пару ждало еще одно испытание: певица все время проводила то на концертах, то на съемках, а Александр пропадал в студии. Савичева призналась, что из-за плотного графика они «почти перестали чувствовать друг друга».

Напряжение росло, и супруги так сильно поругались, что звезда собрала вещи и переехала в съемную квартиру, где прожила одна несколько месяцев.

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Спустя полгода певица открыла дверь, а на пороге стоял Аршинов, который сказал ей: «Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится». В заключении Юлия написала: «Так наша история стала песней. Из которой, как известно, слов не выкинешь».