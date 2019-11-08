После фотосессии в платке Феофилактова успокоила подписчиков снимками в мини-топе

Поклонники Евгении Феофилактовой могут выдохнуть: инстадива, которая на днях показалась в амплуа восточной красавицы, явно не собирается в экстренном порядке менять стиль и скрывать фигуру.

На днях подписчики Евгении Феофилактовой насторожились: инстадива разместила кадры из новой фотосессии. На ярких снимках экс-участница «Дома-2» запечатлена в образе, которому позавидовала бы любая обитательница гарема султана Сулеймана из «Великолепного века». Правда, поклонники звезды забили тревогу и испугались, что Евгения всерьез решила радикально сменить имидж и стать скромницей в закрытой одежде. Ведь она встречается с восточным мужчиной.

Но не тут-то было! 8 ноября Евгения разместила серию новых снимков, на которых предстала в более привычном аутфите. Знаменитость выбрала эффектный костюм из мини-топа, обнажившего тонкую талию, и юбки с широким поясом. Ей удалось успокоить фолловеров, и те оставили ей много приятных комментариев: «Как вам красиво с легким макияжем. Так нежно и секси! Красотка», «Невероятно идет этот цвет волос!», «Очень красивая, Жень!»

Кажется, больше всех новыми фотографиями эффектной Феофилактовой был восхищен ее избранник — ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа. Бизнесмен часто появляется в комментариях Евгении, но в этот раз превзошел себя.

«Великолепная + прелестная + Луна + очаровательная + сногсшибательная + невероятная = принцесса», — оставил он необычный комплимент возлюбленной.

Из общего ряда выбивалось лишь слово «Луна». Кстати, герой «Игры престолов» Кхал Дрого звал свою супругу Дейенерис «Луной моей жизни». Возможно, Маджид — большой поклонник этого фэнтези-сериала.

1 2 3 ... 11 На днях подписчики Евгении Феофилактовы всерьез встревожились

Напомним, что о романе Евгении Феофилактовой и ливанского бизнесмена стало известно в октябре. Маджид осыпает возлюбленную дорогими подарками и ради нее готов даже переехать в Москву.