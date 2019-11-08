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Примерив челку, Ани Лорак скинула десяток лет и привела подписчиков в восторг

8 ноября Ани Лорак поразила подписчиков бьюти-преображением. Свое восхищение выразили не только поклонники 41-летней певицы, но и звездные коллеги.
Ани Лорак

После того, как Ани Лорак закрутила роман с 26-летним Егором Глебом, от нее практически не было новостей. Любовь накрыла с головой! Судя по всему, в новых отношениях певица воспользовалась древней женской мудростью «новая прическа — новая жизнь». 

Ани Лорак

Ани Лорак выложила фотографию, на которой предстала в новом образе. Певица отстригла челку и перекрасила волосы в более темный оттенок. На снимке знаменитость позирует в блузе с забавным принтом и кожаной юбке.

«С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!» — подписала фото Лорак.

Ани Лорак

Изменения во внешности певицы обрадовали ее поклонников: «Красивый образ», «Вам так идет челка!». Со сменой имиджа Лорак действительно похорошела и даже стала выглядеть моложе.

Ани Лорак

Новый образ Ани Лорак оценили Арман Давлетьяров, Игорь Крутой и другие ее звездные коллеги, оставив восхищенные комментарии под фото.

Нашлись и те, кому преображение певицы навеяло оригинальные сравнения: «А Ротару все молодеет», «На Волкову похожа, из сериала на СТС», «Вы стали похожи на Наталью Дарьялову», — отметили подписчики.

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08 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @anilorak/Instagram
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Ани Лорак

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