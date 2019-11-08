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«Растем»: Джиган трогательно целует беременную четвертым ребенком Оксану Самойлову в живот

34-летний Денис Устименко-Вайнштейн (aka Джиган) и 31-летняя Оксана Самойлова на днях объявили о том, что ждут четвертого ребенка. С тех пор они постоянно делятся трогательными фото в Инстаграме. Последний снимок невероятно умилил поклонников.

После того, как Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что скоро станут родителями в четвертый раз, к их Инстаграму приковано повышенное внимание поклонников. 

Оксана уже без стеснения выкладывает фото в купальниках, на которых виден аккуратный беременный живот. Ну а последний снимок вообще привел фолловеров пары в восторг.

В кадре 34-летний рэпер нежно целует супругу в живот, а она при этом лучезарно улыбается. «Растем», — подписал снимок Джиган.

«Счастья вашей семье», «Лучшие», «Кайфовые», — комментировали фото подписчики.

Напомним, несколько дней назад портал Super.ru сообщил, что Самойлова беременна четвертым ребенком. Джиган и его супруга поняли, что скрывать это уже не имеет никакого смысла, и объявили об интересном положении Оксаны официально.

На страничках в Инстаграме Джигана и Оксаны одновременно появились фото, на которых Самойлова демонстрирует большой живот.

«Мы сами в шоке», — подписала фото многодетная мама, поставив рядом синее сердечко. Все уверены, что в семье рэпера наконец-то появится еще один мужчина, ведь сейчас музыкант и его жена воспитывают троих очаровательных дочек.

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08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @samoylovaoxana, @iamgeegun/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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