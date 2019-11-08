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Юлия Михальчик потеряла ребенка на пятом месяце, прервав беременность по совету врачей

Певица Юлия Михальчик пришла на шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» и рассказала, как потеряла ребенка и почему развелась с бизнесменом Владимиром Гоевым.
Юлия Михальчик
Юлия Михальчик

Участница «Фабрики звезд» Юлия Михальчик разоткровенничалась в эфире программы «Судьба человека». Она рассказала Борису Корчевникову, как впервые встретилась с будущим супругом Владимиром Гоевым.

«С Владимиром нас познакомила общая знакомая. Она у меня директором работала. Он молодой бизнесмен, крайне эрудированный человек. Душа компании. Этакий человек-праздник», — сказала 34-летняя звезда.

Юлия Михальчик с сыном Сашей
Юлия Михальчик с сыном Сашей
Все было прекрасно: Юлия и Владимир влюбились друг в друга, и вскоре Михальчик забеременела. Но прямо перед Новым годом что-то пошло не так.

«Это было 31 декабря. У меня открылось кровотечение. Врач сказала, что будущее плода туманно. Предстояло пить курс антибиотиков. Причем было не ясно, здоровый родится ребенок или нет. Врач предложила другой вариант — прервать беременность. Я выбрала второй вариант. Мне хотелось нормального ребенка. Беременеть можно было только через шесть месяцев. Так в итоге и случилось», — пояснила певица.

  • Юлия Михальчик
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    Юлия Михальчик рассказала, что потеряла ребенка на пятом месяце беременности
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Михальчик родила от супруга сына, но семью это уже не спасло. Юлия даже намекнула на неверность мужа: «У него дела пошли не так. Он переживал. Я тоже работала. Потом пошли отъезды его. Мой отец вообще не понимал, что с супругом происходит. А потом мне ответила по телефону девушка, что он на совещании. Я сказала: ''Ну, совещайтесь дальше''. Это не самое плохое, что было во время нашего брака. Там были криминальные моменты, но это может отразиться на моем ребенке, поэтому я умолчу об этом», — заметила она.

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08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Юлия Михальчик

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Наши певицы известны почему-то только своими абортами, выкидышами и разводами. Что они поют, никто не помнит.

  • Я не медик, но какое-то очень туманное обьяснение произошедшего. На таком сроке выкидыш (или преждевременные роды, зависит от срока) не лечат антибиотиками. Госпитализация, причем экстренная и пытаются сохранить беременность, если есть конечно что сохранять. А уже после, в зависимости от состояния женщины и причинах, может назначаться терапия.

  • Не ищите правды в статье состряпанной на скорую руку.

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