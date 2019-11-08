Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

4 поколения: Ксения Бородина выложила фото с дочками, мамой и бабушкой

Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме трогательное семейное фото. Снимок с изюминкой — на нем запечатлены одни лишь женщины. 

8 ноября мама Ксении Бородиной — Инна Булатовна — отметила день рождения. Праздничным утром Ксения посвятила имениннице трогательное поздравление, опубликовав семейное фото с мамой и бабушкой Галиной Ивановной.

«Мамуля любимая! Сегодня твой день, 8 ноября родился мой Скорпиончик. Мамуля моя, я тебя люблю очень, спасибо тебе за все. Когда меня спрашивают, в кого у меня такой сильный характер, я понимаю, что это ты», — поздравила маму телеведущая.

Ну а вечером к Ксении, Инне и Галине Ивановне присоединились еще и дочери Бородиной, Маруся и Тея. 

«4 поколения вместе, одни бабоньки», — подписала звезда снимок, сделанный в ресторане «Сахалин». 

Напомним, Ксения уже 4 года замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Вместе они воспитывают двоих дочерей, Марусю, которая родилась в браке Бородиной и Юрия Будагова, и общую дочку Тею. У Омарова тоже есть ребенок от первого брака, сын Омар. 

Перейти к обсуждению 3


08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @borodylia/Instagram
Теги

Ксения Бородина

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Мама и бабушка хорошо и выглядят

  • Самая красивая женщина у них - бабушка, если на мой вкус. Даже немного по другому- единственная красивая.

  • Очень красивая семья.Всех вам благ

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
«Как мужчине и мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус в слезах заявила, что после скандальной секс-сцены отказывается от съемок даже в белье
101 Комментариев
Гость 2019-11-05 17:37:00
222
Зауважала Киану ещё больше, мог выбрать любую молодую красотку, а выбрал интересную умную женщину своего возраста с богатым внутренним миром, пусть и с заурядной внешностью. Надоело видеть, как критикуют обычных женщин с красавцами-мужчинами, но зато это абсолютно нормально и даже естественно, если красавица идёт с неказистым мужчиной.
Одиночка с седыми волосами: что мы знаем о 46-летней Александре Грант, новой пассии Киану Ривза
25 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.