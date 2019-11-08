4 поколения: Ксения Бородина выложила фото с дочками, мамой и бабушкой

8 ноября мама Ксении Бородиной — Инна Булатовна — отметила день рождения. Праздничным утром Ксения посвятила имениннице трогательное поздравление, опубликовав семейное фото с мамой и бабушкой Галиной Ивановной.
«Мамуля любимая! Сегодня твой день, 8 ноября родился мой Скорпиончик. Мамуля моя, я тебя люблю очень, спасибо тебе за все. Когда меня спрашивают, в кого у меня такой сильный характер, я понимаю, что это ты», — поздравила маму телеведущая.
Ну а вечером к Ксении, Инне и Галине Ивановне присоединились еще и дочери Бородиной, Маруся и Тея.
«4 поколения вместе, одни бабоньки», — подписала звезда снимок, сделанный в ресторане «Сахалин».
Напомним, Ксения уже 4 года замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Вместе они воспитывают двоих дочерей, Марусю, которая родилась в браке Бородиной и Юрия Будагова, и общую дочку Тею. У Омарова тоже есть ребенок от первого брака, сын Омар.