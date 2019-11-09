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Брат Игоря Верника рассказал о состоянии здоровья актера

Журналист Вадим Верник, брат-близнец актера Игоря Верника, прокомментировал информацию о госпитализации актера и рассказал, как он себя чувствует сейчас.
Игорь Верник

Вечером 8 ноября в Сети появилась информация о том, что актер Игорь Верник был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы. Телеграм-канал Mash сообщил, что 56-летний Верник попросил вызвать врачей прямо в МХТ им. Чехова, когда почувствовал резкую боль и онемение ноги. 

Сотрудники скорой, прибывшие на вызов, осмотрели артиста, оказали ему первую помощь и забрали в больницу. 

Брат Игоря Верника, главный редактор журнала «ОК!» и телеведущий Вадим Верник, подтвердил информацию о госпитализации актера. 

«У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую, сделали обследование, сделали укол и отпустили домой. Оснований для госпитализации нет. Другой информации нет, это реальная информация», — заявил Вадим.

Журналист также отметил, что скорую вызвали перед началом выступления. «Спектакль отменили по техническим причинам», — отметил брат Игоря Верника.

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09 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Игорь Верник, Вадим Верник

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