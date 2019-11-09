Перенесшая операцию Татьяна Тотьмянина улетела отдыхать в Париж с детьми

Месяц назад жене Алексея Ягудина удалили опухоль в желчном пузыре. Фигуристка, кажется, восстановилась после операции и улетела отдыхать в Париж с дочками.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

15 октября фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в онкологическом центре в Москве.

Девушке провели плановую операцию по удалению опухоли в желчном пузыре. Врачи обнаружили новообразование, однако не смогли определить, доброкачественное оно или нет. Татьяна решила не рисковать о согласилась на плановую операцию.

«После обследования, когда зашла речь о госпитализации, я отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле ''Ромео и Джульетта''. Подвести, отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолета — на Каширку. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов. Все прошло на высшем уровне», — рассказывала после операции Татьяна.

А спустя месяц после операции Тотьмянина решила отдохнуть от рабочей суеты и улетела с детьми в Париж. Яркими кадрами из отпуска фигуристка поделилась в Инстаграме.

«Парижские каникулы», — подписала Татьяна в Instagram. «Какие львицы», — первым прокомментировал муж Тотьмяниной Алексей Ягудин.

Поклонники пожелали Татьяне здоровья и положительных эмоций, которые так необходимы ее семье после испытаний, которые они пережили.

«Хороших каникул и массу положительных впечатлений», «Девочки, вы прелесть! Прекрасных парижских каникул!» — пишут фолловеры.