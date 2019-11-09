«Он ненасытный»: Ляйсан Утяшева откровенно рассказала об интимной жизни с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева поведала, что ее супруг — комик, актер и музыкант Павел Воля — ненасытный, когда дело доходит до постели. Гимнастка призналась, что даже устает.

Бытует мнение, что гимнастки в постели — богини. У них, мол, и растяжка, и спортивная выносливость. В общем, женщина-мечта. Однако Ляйсан Утяшева неожиданно разоткровенничалась и сказала, что в ее семье с Павлом Волей все ровно наоборот.

«Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий», — поделилась Ляйсан в YouTube-шоу Peopletalk TV.

Телеведущая поведала, что особенный интерес супруг проявлял к ней после того, как она родила сына Роберта. «Я так роскоровела, что все писали: ''Ляська сделала себе сиськи''. Сейчас грудь сильно уменьшилась, и я скорблю по ней. Паша, мне кажется, хочет третьего ребенка только из-за сисек. Он говорит: ''Такая грудь была. Пятый размер! Как было красиво, наливно!''» — рассказала спортсменка.

Также Ляйсан поделилиась еще несколькими интересными фактами. Например, гимнастка рассказала, что очень долго тянула с интимными отношениями, и призналась — так делают почти все спортсменки, которые хотят добиться успеха.

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«Если ты выступаешь и планируешь попасть в большой спорт, нельзя сразу жить половой жизнью. Это спорт монахинь. Нам нельзя, иначе сразу формы вырастут. Все девочки позднего развития», — говорила телеведущая.