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«Он ненасытный»: Ляйсан Утяшева откровенно рассказала об интимной жизни с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева поведала, что ее супруг — комик, актер и музыкант Павел Воля — ненасытный, когда дело доходит до постели. Гимнастка призналась, что даже устает.
Ляйсан Утяшева, Павел ВОля

Бытует мнение, что гимнастки в постели — богини. У них, мол, и растяжка, и спортивная выносливость. В общем, женщина-мечта. Однако Ляйсан Утяшева неожиданно разоткровенничалась и сказала, что в ее семье с Павлом Волей все ровно наоборот. 

«Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий», — поделилась Ляйсан в YouTube-шоу Peopletalk TV.

Телеведущая поведала, что особенный интерес супруг проявлял к ней после того, как она родила сына Роберта. «Я так роскоровела, что все писали:  ''Ляська сделала себе сиськи''. Сейчас грудь сильно уменьшилась, и я скорблю по ней. Паша, мне кажется, хочет третьего ребенка только из-за сисек. Он говорит: ''Такая грудь была. Пятый размер! Как было красиво, наливно!''» — рассказала спортсменка.

Также Ляйсан поделилиась еще несколькими интересными фактами. Например, гимнастка рассказала, что очень долго тянула с интимными отношениями, и призналась — так делают почти все спортсменки, которые хотят добиться успеха.

«Если ты выступаешь и планируешь попасть в большой спорт, нельзя сразу жить половой жизнью. Это спорт монахинь. Нам нельзя, иначе сразу формы вырастут. Все девочки позднего развития», — говорила телеведущая.

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09 ноября 2019
Текст Анна Миллионова
Фото Instagram
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Ляйсан Утяшева, Павел Воля

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Бред. Причём тут формы?

  • Это нормально - рассказывать на всю страну такие вещи?

  • Странно слышать от матери двоих детей такие факты о своем муже... И разве объем форм зависит от возраста и секса? Если да, то по мне можно подумать, что я в 30 лет до сих пор девочка.

  • Где ее воспитывали? Женщина совсем не в курсе что можно, а что нельзя рассказывать? Я думала у нас только Королёва такая "незамутненная".

  • Зачем она это рассказала...Становится все пошлее и пошлееВ общем, уважение к ней пропало

  • Неужели не 20 секунд, а аж полторы минуты?! Гигант ненасытный!

  • Судя по их10-минутному борщу и неизвестно какому сексу, формы у Воли так и не оформились.

  • Чёт последнее время много дам, "кому за" стали говорить, что у них есть секс. И ладно бы, одинокие, так замужние.. Ну и дела

  • Это признание Ляйсан лишний раз подтверждает тот факт, что Паша не по части женщин

    Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/233768/?wic=scroll&wil=article&wid=1
    © Woman.ru

    Ну откуда вы это знаете? Я понимаю, когда звёзды типа Лазарева и Билана с Киркоровым скрывают ориентацию, чтобы не отпугнуть фанаток. Но Воле это зачем? Он не поёт слезливые песенки о любви , не заказывает детей суррогатным матерям. Он создал семью, родились дети. Да и Ляйсан бы не стала прикрытием для гея .

  • Давным-давно смотрела передачу, где какой-то экстрасенс на камеди говорит Воле, типа вижу перекос мужской энергии, ниже пояса есть проблемы. И показали как в этот момент Марика (тогда была его девушкой), с грустью опустила глаза. Обычно у кого всё хорошо, не кричат об этом:) такие интимные вещи лучше держать при себе, а то невольно задумаешься))

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Гость 2019-11-06 19:27:00
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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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