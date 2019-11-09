«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после скандала

Пару дней назад на на Дмитрия Тарасова обрушилась лавина критики. В одном из видеоблогов футболист в шутку заявил: женщина не имеет права переходить определенную черту, а если она не может этого сделать, то должна быть готова к оплеухе. «Пока не беременная, вообще может получить сразу леща», — признался футболист. Несмотря на то, что все видео подавалось как шуточное, довольно смелый юмор оценили не все.
Супруга Тарасова Анастасия не выдержала и опубликовала в Инстаграме несколько постов, в которых обрушилась с критикой на СМИ. По ее словам, Тарасова неправильно поняли — он никогда не поднимал руку на женщину.
Чуть позже Анастасия опубликовала и обращение к своему мужу, признавшись ему в любви.
«Зная тебя намного больше, чем все, и ближе, чем окружающие люди, могу позволить себе слабинку и сказать, что ты человек с большой буквы. Примечательно, что те, кто позволяет себе писать и говорить за спиной обратное — прекрасно это знают. Как и тот факт, что значит для тебя семья и как долго ты к этому шел», — отметила Анастасия.
Также Тарасова попросила СМИ оставить ее семью в покое: «Лучше обратите внимание на реальные проблемы, где настоящие сцены насилия и пропаганда мужского шовинизма. Не в каждой семье и не на каждой ТВ-передаче мужчина бережно относится к своей женщине, не позволяя себе распускать руки и давать ей максимальный комфорт и чувство защищенности».