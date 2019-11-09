«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после скандала

Экс-модель Анастасия Тарасова, беременная вторым ребенком от футболиста Дмитрия Тарасова, обвинила СМИ в раздувании скандала после того, как он в шутку сказал, что может «дать жене леща».

Пару дней назад на на Дмитрия Тарасова обрушилась лавина критики. В одном из видеоблогов футболист в шутку заявил: женщина не имеет права переходить определенную черту, а если она не может этого сделать, то должна быть готова к оплеухе. «Пока не беременная, вообще может получить сразу леща», — признался футболист. Несмотря на то, что все видео подавалось как шуточное, довольно смелый юмор оценили не все.



Супруга Тарасова Анастасия не выдержала и опубликовала в Инстаграме несколько постов, в которых обрушилась с критикой на СМИ. По ее словам, Тарасова неправильно поняли — он никогда не поднимал руку на женщину.

«Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Мои близкие знают, что я и терпила — несовместимые противоположности», — заявила Тарасова, отметив, что для нее рукоприкладство — повод немедленно завершить отношения.



Чуть позже Анастасия опубликовала и обращение к своему мужу, признавшись ему в любви.

«Зная тебя намного больше, чем все, и ближе, чем окружающие люди, могу позволить себе слабинку и сказать, что ты человек с большой буквы. Примечательно, что те, кто позволяет себе писать и говорить за спиной обратное — прекрасно это знают. Как и тот факт, что значит для тебя семья и как долго ты к этому шел», — отметила Анастасия.



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Также Тарасова попросила СМИ оставить ее семью в покое: «Лучше обратите внимание на реальные проблемы, где настоящие сцены насилия и пропаганда мужского шовинизма. Не в каждой семье и не на каждой ТВ-передаче мужчина бережно относится к своей женщине, не позволяя себе распускать руки и давать ей максимальный комфорт и чувство защищенности».