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«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после скандала

Экс-модель Анастасия Тарасова, беременная вторым ребенком от футболиста Дмитрия Тарасова, обвинила СМИ в раздувании скандала после того, как он в шутку сказал, что может «дать жене леща».

Пару дней назад на на Дмитрия Тарасова обрушилась лавина критики. В одном из видеоблогов футболист в шутку заявил: женщина не имеет права переходить определенную черту, а если она не может этого сделать, то должна быть готова к оплеухе. «Пока не беременная, вообще может получить сразу леща», — признался футболист. Несмотря на то, что все видео подавалось как шуточное, довольно смелый юмор оценили не все.

Супруга Тарасова Анастасия не выдержала и опубликовала в Инстаграме несколько постов, в которых обрушилась с критикой на СМИ. По ее словам, Тарасова неправильно поняли — он никогда не поднимал руку на женщину. 

 «Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Мои близкие знают, что я и терпила — несовместимые противоположности», — заявила Тарасова, отметив, что для нее рукоприкладство — повод немедленно завершить отношения.

Чуть позже Анастасия опубликовала и обращение к своему мужу, признавшись ему в любви.

«Зная тебя намного больше, чем все, и ближе, чем окружающие люди, могу позволить себе слабинку и сказать, что ты человек с большой буквы. Примечательно, что те, кто позволяет себе писать и говорить за спиной обратное — прекрасно это знают. Как и тот факт, что значит для тебя семья и как долго ты к этому шел», — отметила Анастасия.

  • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Жена футболиста Дмитрия Тарасова прокомментировала скандальное интервью мужа
    Смотреть галерею

Также Тарасова попросила СМИ оставить ее семью в покое: «Лучше обратите внимание на реальные проблемы, где настоящие сцены насилия и пропаганда мужского шовинизма. Не в каждой семье и не на каждой ТВ-передаче мужчина бережно относится к своей женщине, не позволяя себе распускать руки и давать ей максимальный комфорт и чувство защищенности».

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09 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Она загнула - все эти распустившие свои языки женщины сами порождают такое небрежное отношение в свой адрес, а некоторые еще поступками, видя в каждом мужчине угрозу беззаботно спекулируют такими понятиями как абьюз, насилие и дискриминация. Как можно уважать слабую и подлую женщину, которая лезет получить свой комфорт?

  • Очень долго он шел к семейной жизни.....В 32 года 3 брака. Конечно , он агрессивен, и насте перепадает.Но если ей нравится нам то что

  • А у Насти всегда одно лицо , прям хочется зевать от нее.

  • Димася такой милый, такой макияж. Это всё так по мужски.

  • Неужели никого посимпатичнее найти не могла? Она ж красивая, а он реально отталкивающий🤢

  • Гость

    А у Насти всегда одно лицо , прям хочется зевать от нее.

    Потому что это не ее настоящее лицо, а фотошоп, открыточка все с одной и той же глупой улыбкой.Защищать человека, который ее бьет, ? Нет уважения к самой себе

  • Долго еще оправдываться-то будет? Жене Текилы хватает ума не позориться

  • Как низко восхвалять мужика из которого льётся такие помои при жене!

  • Вот таких, как Анастасия, мне никогда не жалко. Она, по сути, защищает мужа-тирана. Так ей и надо.

  • Пока мужик стресс в загулах-запоях снимает, старательница жена посты строчит, фразы по симпатичнее нагугливает) лучше бы дочерью занялась

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Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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Гость 2019-11-05 17:37:00
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