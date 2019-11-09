Юлия Снигирь резко высказалась на тему своего предполагаемого замужества

Актрисе Юлии Снигирь не понравилось, что общественность обсуждает ее предполагаемую свадьбу с Евгением Цыгановым. Звезда обрушилась с критикой на СМИ и заявила, что ее личная жизнь неприкосновенна.

Юлия Снигирь

Несколько дней назад в эфире шоу «Кино в деталях», гостем которого стал Евгений Цыганов, Федор Бондарчук весьма непрозрачно намекнул на то, что его визави не так давно стал женатым человеком.

«Меня раздражает, что ты так же одет, как и я. А потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое, как у тебя, потому что чуть пораньше», — заявил Федор Сергеевич.

Конечно, СМИ обратили на это внимание и попытались выяснить, действительно ли Цыганов сыграл свадьбу со своей возлюбленной, актрисой Юлией Снигирь.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

36-летняя артистка отказывалась давать комментарии СМИ, а 9 ноября решила высказать все, что думает о тех, кто писал о ее замужестве.

«Товарищи любопытствующие. Вас родители в детстве не учили, что неприлично совать нос в чужие дела? Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают. Просто живут своей жизнью, вот и все», — заявила Юлия.

«Товарищи переживающие, сердобольные, праведные. Будьте спокойны, у вас нет ни одного повода для переживания и вашего праведного гнева. Все у всех более чем хорошо», — заявила также актриса.



1 2 3 ... 9 На днях Федор Бондарчук дал понять, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов поженились

Многие фолловеры, к слову, Снигирь в этом выпаде не поддержали и отметили, что девушка могла бы быть готова к повышенному вниманию к своей персоне, выбрав публичную профессию.