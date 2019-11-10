Настя Задорожная выходит замуж

34-летняя Настя Задорожная ошарашила поклонников неожиданным признанием. Актриса сообщила, что выходит замуж.
Настя опубликовала в Инстаграме фото, на котором она держит своего избранника за руку, а в центре кадра — на пальце Задорожной — сверкает обручальное кольцо.
Кстати, не так давно в своем Инстаграме Задорожная намекнула, что откажется от пышного торжества, если ее позовут замуж (тогда уже, видимо, о чем-то догадывалась).
«Кого в кино Настя сыграла больше всего, но еще ни разу не сыграла в жизни? Подсказка на твоем экране! И вот что я скажу: если в жизни это все-таки произойдет, ''как в кино'' я точно не хочу!» — пошутила звезда, примерив свадебное платье на съемках и опубликовав этот кадр в соцсети.
За кого Задорожная собралась замуж, никто не знает. Актриса лишь единожды опубликовала в Инстаграме фото с возлюбленным, причем кадр был сделан издалека и со спины. Так что теперь мы ждем, когда же Настя рассекретит своего возлюбленного.