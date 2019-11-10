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Настя Задорожная выходит замуж

Звезда сериала «Клуб» наконец-то встретила того человека, с которым захотела провести всю свою жизнь. Артистка сказала «да» своему возлюбленному и поделилась фото обручального кольца.
Настя Задорожная
Настя Задорожная

34-летняя Настя Задорожная ошарашила поклонников неожиданным признанием. Актриса сообщила, что выходит замуж.

Настя опубликовала в Инстаграме фото, на котором она держит своего избранника за руку, а в центре кадра — на пальце Задорожной — сверкает обручальное кольцо.

«Пай-ду!» — прокомментировала пост Настя с присущей ей легкостью и иронией.
Настя Задорожная

Кстати, не так давно в своем Инстаграме Задорожная намекнула, что откажется от пышного торжества, если ее позовут замуж (тогда уже, видимо, о чем-то догадывалась). 

«Кого в кино Настя сыграла больше всего, но еще ни разу не сыграла в жизни? Подсказка на твоем экране! И вот что я скажу: если в жизни это все-таки произойдет, ''как в кино'' я точно не хочу!» — пошутила звезда, примерив свадебное платье на съемках и опубликовав этот кадр в соцсети.

За кого Задорожная собралась замуж, никто не знает. Актриса лишь единожды опубликовала в Инстаграме фото с возлюбленным, причем кадр был сделан издалека и со спины. Так что теперь мы ждем, когда же Настя рассекретит своего возлюбленного.

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Настя Задорожная

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ЗдОрово!))) Счастья ей :))

  • я подумала что это Свиридова издалека)))))

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