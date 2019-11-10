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Яна Рудковская вспомнила, как ее бывший муж Виктор Батурин пытался убедить сына в том, что у него нет мамы

Яна Рудковская приоткрыла двери в свой уютный гламурный мир и показала его с неожиданной стороны. В новом шоу «ЯнаСупер», которое запустила Ксения Собчак, она рассказала, как разводилась с Виктором Батуриным и пыталась вернуть своих детей.
Яна Рудковская
Яна Рудковская

9 ноября вышел первый выпуск реалити-шоу «ЯнаСупер» о жизни главного продюсера страны Яны Рудковской и ее семьи. И уже в первые пять минут программы женщина не смогла сдержать слез.

Рудковская вспомнила о болезненном расставании с первым супругом, бизнесменом Виктором Батуриным. По словам Яны, Виктора очень расстроил тот факт, что супруга ушла от него к мужчине, который был младше его самого на 26 лет.

Яна поведала, что Виктор забрал у Рудковской детей, общего сына Николая и Андрея, которого Батурину родила бывшая жена, и увез их в Калмыкию. «Они были в том возрасте, в каком сейчас Саша. Одному было пять, другому шесть. И Андрею еще сказали, что я не его мама. Жестко, дико, до мозга костей мерзко было сказать ребенку в шесть лет, что это не твоя мама, у тебя нет мамы», — вспомнила Рудковская.

Яна Рудковская
Яна Рудковская с Андреем и Николаем Батуриными

«Вот это был тот момент, когда у меня просто опустились руки. У меня не то что слезы, у меня они вот таким фонтаном начали литься. И Женя мне говорит: ''Я тебя только очень прошу, не плачь''. Два года я собирала справки, ходила и унижалась перед судебными приставами, собирала волю в кулак, сжимала все свои силы», — дрогнувшим голосом говорила Яна, отметив, что она старалась отвлечься от ситуации работой с Димой Биланом.

Когда Яна выиграла суд, Батурин тут же попал под другое разбирательство. «Бумеранг возвращается. Надо всегда думать об этом. Когда вы делаете людям зло, оно обязательно вернется к вам. Он просидел три с половиной года, никто из его родственников ни разу нам не помог», — говорит Рудковская.

Напомним, Виктор Батурин был осужден за мошенничество. Он вышел на свободу в 2016 году. Рудковская умудрилась остаться с ним в хороших отношениях, несмотря на все судебные тяжбы. Сейчас она часто советуется с ним по поводу воспитания детей.

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Яна Рудковская, Евгений Плющенко

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