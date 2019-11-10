«Не хочу сниматься»: Яна Рудковская выложила видео, на котором ее младший сын показывает характер

9 ноября в эфир вышла первая серия шоу «ЯнаСупер» о жизни Яны Рудковской и ее негламурной стороне. С первых же секунд стало ясно, что характер в семье есть не только у продюсера Димы Билана и ее супруга, но и у младшего сына Саши.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, известный также как Гном Гномыч, был не рад тому, что теперь в его доме каждый день будут находиться незнакомые люди с камерами.

За семейным завтраком Саша категорически заявил родителям, что он не хочет принимать участие в шоу. «Какие съемки? Я не хочу сниматься каждый день», — отрезал Гном Гномыч.

Рудковская попыталась выяснить у него, что же послужило причиной такого решения. «Тупо. Я просто не буду сниматься уже никогда. Закончили эту тему», — просит Саша, спрятавшись за занавеской.

«А если папа попросит?» — уточняет Рудковская. Тогда Саша сказал, что готов пересмотреть свое решение, но только в том случае, если ему подарят собаку.

Видео этого инцидента появилась на страничке Гном Гномыча в Инстаграме, и многие фолловеры его поддержали: «Мужчина с характером», «Молодец малой! Не пропадет!», «С характером мальчик, молодец».

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Напомним, в этом же выпуске Яна Рудковская со слезами на глазах рассказала, как долгие два года пыталась отвоевать старших детей у экс-супруга Виктора Батурина.