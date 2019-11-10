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«Не хочу сниматься»: Яна Рудковская выложила видео, на котором ее младший сын показывает характер

9 ноября в эфир вышла первая серия шоу «ЯнаСупер» о жизни Яны Рудковской и ее негламурной стороне. С первых же секунд стало ясно, что характер в семье есть не только у продюсера Димы Билана и ее супруга, но и у младшего сына Саши.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, известный также как Гном Гномыч, был не рад тому, что теперь в его доме каждый день будут находиться незнакомые люди с камерами. 

За семейным завтраком Саша категорически заявил родителям, что он не хочет принимать участие в шоу. «Какие съемки? Я не хочу сниматься каждый день», — отрезал Гном Гномыч.

Рудковская попыталась выяснить у него, что же послужило причиной такого решения.  «Тупо. Я просто не буду сниматься уже никогда. Закончили эту тему», — просит Саша, спрятавшись за занавеской.

«А если папа попросит?» — уточняет Рудковская. Тогда Саша сказал, что готов пересмотреть свое решение, но только в том случае, если ему подарят собаку. 

Видео этого инцидента появилась на страничке Гном Гномыча в Инстаграме, и многие фолловеры его поддержали: «Мужчина с характером», «Молодец малой! Не пропадет!», «С характером мальчик, молодец».

Напомним, в этом же выпуске Яна Рудковская со слезами на глазах рассказала, как долгие два года пыталась отвоевать старших детей у экс-супруга Виктора Батурина.

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Плющенко

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Бедный ребенок, задолбанный амбициозной и тщеславной матерью. Купите и впрямь ему собаку. Хоть кто-то будет его любить...😥

  • Ребенок то на пределе уже и закончится это все очень плохо. Откровенная эксплуатация детского труда.

  • Это ужа началось шоу про их семью?

  • Ребёнок весь на нервах. Если не знать эту семью, можно подумать, что мальчик войну пережил:столько надрыва в голосе, манежные движения по комнате, как у загнанного зверя, лексикон весь матерого взрослого. Зато отец спокойно нос свой в чашку опустил и в ус не дует-Яночка все решит. Станет ли ещё этот Гном великим фигуристом- не известно, но точно будет нервным, злым и вечно недовольным.

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Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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