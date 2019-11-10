«Дала ему конверт, чтобы не пропал»: Лолита рассказала, как выгнала изменявшего мужа из дома

Лолита Милявская стала очередной участницей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и откровенно поговорила о личном. Певица рассказала, как выгоняла пятого мужа из дома.

Лолита

55-летняя Лолита пришла в гости к Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица раскрыла сокровенные тайны своей личной жизни.

Звезда призналась, что уже довольно давно знала, что пятый муж, тренер по фитнесу Дмитрий Иванов, ей изменяет с 40-летней Ольгой Кулиевой.

«О ней я знала достаточно давно. Было прикольно наблюдать. Он попадал в такие смешные ловушки. До последнего он манипулировал, отрицал. Это было смешно. Например, мы заходим в магазин, где продают шмотки. И я вижу, что он отбегает и говорит ей по телефону: ''Тебе купить это, дешевенькое?''. И я все это оплатила на кассе».

Дмитрий Иванов и Лолита

Также Лолита рассказала, что нашла в своем компьютере переписку Иванова с Кулиевой, в которой они обсуждали достаточно интимные вещи.

«Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, но и по губам. Ну и дальше там все остальное…», — писала Ольга спортсмену. «Ты ж моя королева посоха», — отвечал ей Иванов.

Милявская в итоге устала терпеть и выставила супруга за дверь ночью с вещами и заранее приготовленным конвертом.

«Я выгнала его ночью. Когда он ушел, я дала ему конверт, который заранее приготовила. Там было 9 тысяч евро. Чтобы мальчик не пропал. Материнский инстинкт. И я сказала ему, что оценила в эту сумму прелесть супружеской жизни на протяжении девяти лет. Но на его глазах две штуки я вынула — за ''некачественное обслуживание''. И он взял».