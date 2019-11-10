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«Дала ему конверт, чтобы не пропал»: Лолита рассказала, как выгнала изменявшего мужа из дома

Лолита Милявская стала очередной участницей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и откровенно поговорила о личном. Певица рассказала, как выгоняла пятого мужа из дома.
Лолита
Лолита

55-летняя Лолита пришла в гости к Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица раскрыла сокровенные тайны своей личной жизни. 

Звезда призналась, что уже довольно давно знала, что пятый муж, тренер по фитнесу Дмитрий Иванов, ей изменяет с 40-летней Ольгой Кулиевой. 

«О ней я знала достаточно давно. Было прикольно наблюдать. Он попадал в такие смешные ловушки. До последнего он манипулировал, отрицал. Это было смешно. Например, мы заходим в магазин, где продают шмотки. И я вижу, что он отбегает и говорит ей по телефону: ''Тебе купить это, дешевенькое?''. И я все это оплатила на кассе».

Дмитрий Иванов, Лолита
Дмитрий Иванов и Лолита

Также Лолита рассказала, что нашла в своем компьютере переписку Иванова с Кулиевой, в которой они обсуждали достаточно интимные вещи.

«Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, но и по губам. Ну и дальше там все остальное…», — писала Ольга спортсмену. «Ты ж моя королева посоха», — отвечал ей Иванов. 

Милявская в итоге устала терпеть и выставила супруга за дверь ночью с вещами и заранее приготовленным конвертом.

«Я выгнала его ночью. Когда он ушел, я дала ему конверт, который заранее приготовила. Там было 9 тысяч евро. Чтобы мальчик не пропал. Материнский инстинкт. И я сказала ему, что оценила в эту сумму прелесть супружеской жизни на протяжении девяти лет. Но на его глазах две штуки я вынула — за ''некачественное обслуживание''. И он взял».

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Каждый день выдумывает что-то новое.Жалко выглядит на фоне этих фантазий.Лучше бы молчала.

  • Ну вроде неглупая баба. Ну сколько можно унижаться. Кому нужны все эти жесты «чтоб мальчик не пропал». Когда тетка в возрасте покупает себе альфонса, она ж должна понимать, чем дело кончится и как себя вести с подобными «мужьями»

  • Извините, но нет, не верю. Слишком топорно выдумано.

  • Лолита, как абсолютно любая женщина, хотела любви. Не везёт ей просто. А состоянии, когда она немолода, но богата, всегда будут вот такие альфонсы крутиться в ногах. Замуж выходить не надо было, это ошибка конечно.

  • А на какой вежливой ноте они сначала расстались .. К сожалению, Лолита, унижая своего бывшего супруга, тем самым и унижает себя ...Даже больше себя, чем его.

  • До чего же отвратительная мадам.Носится по СМИ и поливает бывшего помоями. Но при этом ноет и плачет, смски ему кидает в ночи, песенки на тему мужа сочиняется.Если все знала и тебя не устраивало, чего терпела-то?Поведение ее сейчас ниже плинтуса.Муж сбежал и молодец. Удачи ему и чтоб эта липкая, душная тетка отстала побыстрее.

  • Ну уж это слишком, интимную переписку озвучивать,...видать сильно обижена Лолита. Ну а вот если он начнет ее интимные тонкости на весь мир? Ну например про ее в а г ин у, (раз она про его посох), , это ж не этично как -то, господа;))) Ну если пользовалась молодым посохом, надо было понимать, что это не надолго, и никто платить не заставлял, зачем теперь под жертву косить...?

  • И еще удивил ее бред про то, какого мужчину она к себе подпустит.Который будет ее обеспечивать, любить ее ребенка, носить ее на руках.Но все после того, как она пару лет отдохнет без отношений.Тетке 56 лет, а не 18-20. Похоже на то, что она совсем выпала из реальности уже и не понимает, что в ее случае можно только покупать молодых мальчиков и найти себе спокойного тихого дедушку вдовца.

  • Фу, какая неумная женщина эта Лолита.Неужели она не понимает, что чем больше льёт помоев на своего бывшего, тем нелепее выглядит.Думала самый грязный развод-это "страдалица"Дакота.Ан нет, Лолита дно пробила)

  • И почему мне кажется, что всё было ровно наоборот? Это он ей дал конверт и попросил более не беспокоить. Лолита 100 рублей не отдаст , все ноет, что пенсия на носу, она копит. Для нее деньги всегда были первоначальны, по этой причине и от дочери уехала, чтобы не мешала зарабатывать. Вот и итог, сидит на сундуках, в полном одиночестве.

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