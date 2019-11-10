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Сергей Лазарев раскрыл новые подробности о том, какой растет его маленькая дочь

8 ноября Сергей Лазарев дал сотый концерт в рамках тура N-Tour, посвященного его сыну Никите. Певец очень переживал, ведь в зале находились члены его семьи.

Поддержать 36-летнего Сергея Лазарева в «ВТБ-Арену» пришли все его друзья и родственники. Неудивительно, ведь Лазарев отыграл сотое по счету шоу тура, который он посвятил своему сыну Никите. 5-летний малыш тоже был в зале и наблюдал за папой на сцене.

«Тут моя мамочка, спасибо тебе, дорогая, что подарила жизнь. В зале мой сын», — сказал Лазарев во время выступления.

А уже после шоу, во время беседы с журналистами, Лазарев признался: этот концерт был не из легких. «Это был для меня эксперимент на выносливость. Два дня назад мы дали концерт в Петербурге, а теперь Москва. Эмоциональное напряжение было таким сильным, что я боялся всего. Я шарахался от каждого чихающего и кашляющего человека. Ел лук и чеснок. И когда пришел с утра и понял, что связки в норме и я смогу петь, то был безумно этому рад», — сказал Лазарев изданию Teleprogramma.pro

Лазарев признался, что уже подумывал вывести Никиту на сцену, но это произойдет нескоро: «Никита уже посещает не первый мой концерт. И мама мне звонила и говорила, что пока они ехали сюда на машине, то Никита напевал сам песни. Он споет со мной. Но явно не в пятилетнем возрасте. Все-таки, я берегу психику ребенка и понимаю, что Никита может и чего-то испугаться».

А вот в честь дочери Ани Лазарев собирается сделать татуировку: «Песню писать пока не планирую, а вот тату сделаю». Сергей добавил, что девочка пока не интересуется его творчеством, ей больше нравятся детские песни.

Напомним, в конце сентября Лазарев шокировал поклонников неожиданным признанием: он воспитывает не только сына Никиту, но и дочку Анну. Девочка родилась около года назад.

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Сергей Лазарев

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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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