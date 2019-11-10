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Божена Рынска узнала о «чудовищном предательстве» со стороны покойного мужа

44-летняя Божена Рынска на днях шокировала подписчиков в Фейсбуке, опубликовав душераздирающий пост о том, что ее погибший супруг Игорь Малашенко, оказывается, обманывал Божену долгие годы.
Игорь Малашенко, Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

«Я не сплю двое суток. Какое чудовищное предательство по отношению ко мне. Игорь принес меня и себя в жертву финансовому сверхблагополучию своих детей», — неожиданно сообщила Божена Рынска.

Божена заявила, что Игорь лишил ее спокойной жизни ради того, чтобы сделать детей богатыми. 

Схема непростая: в 2008 году Малашенко купил страховку, которая стоила 70 тысяч долларов в год. Рынска узнала об этом недавно и совершенно случайно, а теперь не может прийти в себя: «Он отоврался, что это был разовый платеж... Но я узнала, что это был ежегодный платеж, и с тех пор меня трясет...».

Божена Рынска
Божена Рынска

Про страховку Малашенко ничего супруге не рассказывал, а также скрывал свои траты на бывшую семью: «Вместе с питанием расходы на меня составляли не более 30 тысяч долларов в год. Семья же со страховкой стоила 500 тысяч долларов в год».

А между тем за все годы романа и брака Божена постоянно доказывала Игорю, что она была с  ним не из-за денег. «Мы останавливались, как правило, в плохих отелях. Я одна, без него, вообще себе крысиные норы за свой счет заказывала...» — поведала Рынска.

Светская львица жалуется, что мечтала жить в Лондоне или Нью-Йорке, но Игорь говорил, что они не могут себе этого позволить: «А деньги все это время были, только он хотел их жертвовать детям, отдавать все до копеечки... Он вешал мне лапшу на уши по поводу страховки, что это нужно, чтобы компенсировать детям налог на вступление в наследство. Но это, как выяснилось, было почти враньем...».

Рынска подвела итог своему посту и заявила, что начала подозревать о предательстве мужа, когда узнала, что он не включил ее в завещание. «Просила исправить это. Я что-то начала чувствовать. Но что-то начал чувствовать и Игорь... Чувствовал боязнь разоблачения и испуг, что я пойму все и не выдержу, уйду от него (а так и было бы, если бы я раньше вникла в его финансовые дела)».

Напомним, в конце лета Божена сообщила, что ждет ребенка от покойного супруга. Малыша сейчас вынашивает суррогатная мать. «У нас с Игорем будет ребенок. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам», — написала Рынска.

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10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Божена Рынска, Игорь Малашенко

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • 😁как в анекдоте: Нет денег? Ай, меня изнасиловали!!!

  • Опять про деньги... Скучно.

  • Бедная бедная Божена... Поматросил и бросил. Вот так. Теперь крутись сама как хочешь. Жалко было девушку в наследство включить? Ведь она с тобой постель делила! С тшбой, старым пердуном...

  • Надо же было как-то закончить историю великой любви, чтобы начать поиски нового кошелька. После распределения наследства очень даже версия- он меня предал, я готова к новым отношениям! Память можно не хранить, ребенка для наследства не рожать, скидывая на опекуна

  • Вот и вся "любовь"

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