Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Меган Маркл и Кейт Миддлтон в строгих черных пальто и другие члены королевской семьи посетили торжественную церемонию в честь Дня памяти

9 ноября в «Альберт-Холле» состоялся концерт в честь погибших на войне солдат, который посетили Елизавета II, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри и другие члены семьи. На следующий день герцогини с супругами вновь почтили память павших.
Елизавета II и Кейт Миддлтон
Елизавета II и Кейт Миддлтон

Утром 10 ноября Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили поминальную службу, которая прошла у стен Уайтхолльского дворца.

Принцы Гарри и Уильям принимали участие в церемонии вместе со своим отцом принцем Чарльзом, а их супруги наблюдали за действием с балконов.

Кейт, отметим, находилась на одном балконе с Елизаветой II и Камиллой Паркер Боулз, а вот Меган наблюдала за парадом с соседнего балкона, впрочем, как и в прошлом году.

Меган Маркл
Меган Маркл

Естественно, герцогини Сассекская и Кембриджская, как и другие монаршие особы, выбрали для поминальной службы черные одеяния. Кейт украсила свое пальто брошью Легиона женщин Первой мировой войны, а к наряду Меган был приколот красный мак. Этот цветок —  символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии он стал символом павших во время всех вооруженных конфликтов с 1914 года.

Кстати, на поминальной службе также присутствовал премьер-министр Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Симондс.

Перейти к обсуждению 4


10 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Принц Гарри

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Воооот, на этот раз у Кейт наряд очень удачный. Меган выбрала дурацкую шляпу-шампиньон

  • Кейт роза, Меган гриб🤦🏻‍♀️

  • Меган идут чопорность, строгость.

  • Мне понравились все женщины. Кейт хороша как обычно и опять обыгрывает мундир. Меган тоже очень хорошо выглядит и шляпка ей очень к лицу.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
«Как мужчине и мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус в слезах заявила, что после скандальной секс-сцены отказывается от съемок даже в белье
101 Комментариев
Гость 2019-11-05 17:37:00
222
Зауважала Киану ещё больше, мог выбрать любую молодую красотку, а выбрал интересную умную женщину своего возраста с богатым внутренним миром, пусть и с заурядной внешностью. Надоело видеть, как критикуют обычных женщин с красавцами-мужчинами, но зато это абсолютно нормально и даже естественно, если красавица идёт с неказистым мужчиной.
Одиночка с седыми волосами: что мы знаем о 46-летней Александре Грант, новой пассии Киану Ривза
25 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.