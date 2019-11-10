Меган Маркл и Кейт Миддлтон в строгих черных пальто и другие члены королевской семьи посетили торжественную церемонию в честь Дня памяти

9 ноября в «Альберт-Холле» состоялся концерт в честь погибших на войне солдат, который посетили Елизавета II, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри и другие члены семьи. На следующий день герцогини с супругами вновь почтили память павших.

Елизавета II и Кейт Миддлтон

Утром 10 ноября Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили поминальную службу, которая прошла у стен Уайтхолльского дворца.

Принцы Гарри и Уильям принимали участие в церемонии вместе со своим отцом принцем Чарльзом, а их супруги наблюдали за действием с балконов.

Кейт, отметим, находилась на одном балконе с Елизаветой II и Камиллой Паркер Боулз, а вот Меган наблюдала за парадом с соседнего балкона, впрочем, как и в прошлом году.

Меган Маркл

Естественно, герцогини Сассекская и Кембриджская, как и другие монаршие особы, выбрали для поминальной службы черные одеяния. Кейт украсила свое пальто брошью Легиона женщин Первой мировой войны, а к наряду Меган был приколот красный мак. Этот цветок — символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии он стал символом павших во время всех вооруженных конфликтов с 1914 года.

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Кстати, на поминальной службе также присутствовал премьер-министр Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Симондс.