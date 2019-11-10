Леонид Якубович прокомментировал новость о перенесенной операции на сердце

СМИ сообщили, что несколько дней назад Леонид Якубович почувствовал себя плохо и обратился в московскую клинику. Телеведущий пожаловался на нарушение сердечного ритма, и врачи приняли решение провести 74-летнему Леониду Аркадьевичу экстренную операцию.
Процедура прошла успешно, и на следующий день телеведущего якобы уже выписали из больницы, установив ему кардиостимулятор. Леонид Якубович, впрочем, опроверг эту информацию в беседе с корреспондентами РБК.
Дочь Якубовича также опровергла слухи об операции: «Никакую операцию папе не делали, он только что вернулся с тенниса, мы сейчас обедаем».
Это уже не первый раз, когда о состоянии здоровья телеведущего поступают противоречивые сведения. В соцсетях недавно появилась видеозапись, как Якубович передвигается в инвалидном кресле. Многие предположили, что Леонид Аркадьевич серьезно болен. Однако вскоре его помощник прокомментировал ситуацию.
По его словам, телеведущий просто повредил колено, когда плавал в бассейне. «Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло», — заявил представитель Якубовича.