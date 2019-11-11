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«Мы тоже плачем»: после шоу в Москве Навка поддержала Заворотнюк трогательной речью и отдала заработанные деньги ее семье

Анастасию Заворотнюк поддерживают не только семья и поклонники, но и звездные друзья. Например, Татьяна Навка сделала широкий жест — отдала все деньги, вырученные со своего ледового шоу, семье болеющей актрисы.
Татьяна Навка и Петр Чернышев
Татьяна Навка и Петр Чернышев

По завершении ледового шоу «Аленький цветочек» зрителей и Петра Чернышева ждал трогательный сюрприз. 10 ноября Татьяна Навка и супруг Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время выступили с этим представлением на московском льду в ДС «Мегаспорт». Накануне шоу в Инстаграме Заворотнюк появилось следующее сообщение: «От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!». 

Все билеты на «Аленький цветочек» были мгновенно распроданы.

Петр Чернышев, несмотря на тяжелую болезнь жены, выступил с мастерством профессионала. Многие зрители не могли сдержать слез, как и Татьяна Навка. В завершении вечера она обратилась к публике и всем присутствующим с эмоциональной речью.

Татьяна Навка и Петр Чернышев
Татьяна Навка и Петр Чернышев

«Мы тоже все плачем. Сегодня особенное шоу, особенный день. Спасибо всем зрителям, которые пришли, потому что — Петр не знает — это шоу все участники, вся команда посвящают Насте. Все деньги, собранные сегодня, мы отдадим семье Петра», — объявила Навка. 

Часть средств будет направлена в благотворительные организации, помогающие женщинам вести борьбу с онкологическими заболеваниями. Об этом фигуристка сообщила незадолго до шоу на своем официальном сайте: «Я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС ''Мегаспорт'' ''Аленький цветочек'' 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации».

10 ноября, стоя перед многотысячной аудиторией, Татьяна Навка добавила, что искренне верит в чудо, которое обязательно случится в семье Анастасии Заворотнюк. Напомним, что уже несколько месяцев актриса находится в тяжелом состоянии. Ее близкие не обращались за материальной помощью, однако звездные друзья и коллеги стараются проявлять инициативу и поддерживать актрису в непростой борьбе за здоровье. 

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11 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @a_zavorotnyuk, @tatiana_navka/Instagram,, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Татьяна Навка, Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какой широкий жест на деньги зрителей. Логичнее было бы спрашивать у покупающих билеты, куда бы они хотели, чтобы пошли деньги: на благотворительность или на гонорар артисту. Ничего не имею против фондов, но считаю, что семья Заворотнюк может сама оплатить лечение. Муж работает и прилично зарабатывает.

  • Гость361959

    Какой широкий жест на деньги зрителей. Логичнее было бы спрашивать у покупающих билеты, куда бы они хотели, чтобы пошли деньги: на благотворительность или на гонорар артисту. Ничего не имею против фондов, но считаю, что семья Заворотнюк может сама оплатить лечение. Муж работает и прилично зарабатывает.

    Артисты отдают свои гонорары, если Вы чего-то не поняли. Зрители отдали деньги за шоу

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