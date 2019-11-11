«Мы тоже плачем»: после шоу в Москве Навка поддержала Заворотнюк трогательной речью и отдала заработанные деньги ее семье

По завершении ледового шоу «Аленький цветочек» зрителей и Петра Чернышева ждал трогательный сюрприз. 10 ноября Татьяна Навка и супруг Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время выступили с этим представлением на московском льду в ДС «Мегаспорт». Накануне шоу в Инстаграме Заворотнюк появилось следующее сообщение: «От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!».
Петр Чернышев, несмотря на тяжелую болезнь жены, выступил с мастерством профессионала. Многие зрители не могли сдержать слез, как и Татьяна Навка. В завершении вечера она обратилась к публике и всем присутствующим с эмоциональной речью.
«Мы тоже все плачем. Сегодня особенное шоу, особенный день. Спасибо всем зрителям, которые пришли, потому что — Петр не знает — это шоу все участники, вся команда посвящают Насте. Все деньги, собранные сегодня, мы отдадим семье Петра», — объявила Навка.
Часть средств будет направлена в благотворительные организации, помогающие женщинам вести борьбу с онкологическими заболеваниями. Об этом фигуристка сообщила незадолго до шоу на своем официальном сайте: «Я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС ''Мегаспорт'' ''Аленький цветочек'' 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации».
10 ноября, стоя перед многотысячной аудиторией, Татьяна Навка добавила, что искренне верит в чудо, которое обязательно случится в семье Анастасии Заворотнюк. Напомним, что уже несколько месяцев актриса находится в тяжелом состоянии. Ее близкие не обращались за материальной помощью, однако звездные друзья и коллеги стараются проявлять инициативу и поддерживать актрису в непростой борьбе за здоровье.