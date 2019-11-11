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Готовящиеся к рождению второго ребенка Дмитрий и Анастасия Тарасовы улетели на отдых в Дубай

В последнее время чета Тарасовых только и успевает, что отбиваться от обвинений пользователей Сети и прессы. Череду скандалов Дмитрий и Анастасия решили разбавить долгожданным отдыхом. На днях они улетели в Дубай.

Обвинения в шовинизме, подозрения в домашнем насилии, осуждение воспитательных методов, «интернет-битва» с Оксаной Тарасовой и многое другое в последнее время свалилось на футболиста и его жену. Дмитрий и Анастасия пытались с честью держать лицо, но пользователи Сети все равно находили, чем и как поддеть супругов. Теперь, после очередной волны негатива, вызванной неосторожными высказываниями Тарасова, звездная семья отправилась на отдых. И не куда-нибудь, а в Дубай! 

Об этом сообщила счастливая Анастасия в своем Инстаграме: «Милаша решила пригласить нас отпраздновать свой праздник (1 год и 4 месяца), и мы никак не могли ей в этом отказать. Шучу. На самом деле, сегодня действительно начинается наш семейный отдых, и это нам реально сейчас необходимо, ведь впереди серьезные события, большие перемены и много целей!».

Многие сразу стали гадать, какие перемены ожидает звездное семейство. Появление на свет еще одного малыша? А, может, Дмитрий наконец выйдет на работу? О своих спортивных успехах он сообщил в тот же день: «Отдохну, перезагружусь, наберусь сил, и готов стартовать. Восстановление в режиме нон-стоп, осталось немного, и я готов! Спасибо всем, кто верил и верит, а другим — спасибо за стимул быть лучше себя вчерашнего!».

  • Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Дмитрий и Анастасия Тарасовы сообщили, что отправляются в долгожданный отпуск
    Смотреть галерею

Похоже, Дмитрий планирует в скором времени вернуться на поле. Неизвестно, заключил ли он контракт с каким-либо футбольным клубом, однако поклонники спортсмена надеются на лучшее. Как и его супруга, которая одна из первых прокомментировала инстаграм-публикацию Дмитрия: «Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной... И молча подавать патроны». 

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11 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной... И молча подавать патроны...Я не хочу в Сальск!

  • Не пойму почему про них так много пишут на выман?

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