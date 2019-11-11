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В Москве женщина выпала из окна с двумя маленькими детьми

На северо-востоке Москвы из окна многоэтажки выпала женщина с двумя маленькими детьми. По данным СМИ, мать и дочь скончались на месте, а за жизнь мальчика сейчас сражаются врачи.

11 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что на северо-востоке Москвы около жилого дома были обнаружены тела женщины и 9-месячной девочки. Еще один ребенок, мальчик, которому, как сообщают источники, около 6 лет, лежал рядом.

По предварительным данным, погибшая — 36-летняя Людмила Соколова — выпала из окна многоэтажки с двумя своими детьми. 

Женщина и ее дочь скончались на месте, старший сын жив, но находится в реанимации. Как пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, погибшая оставила предсмертную записку, в которой попросила «никого не винить». 

По данным Mash, Людмила Соколова страдала от послеродовой депрессии. Это журналистам подтвердил ее супруг. 

«Людмила начала задумываться о смерти после рождения дочери весной 2019 года», — цитирует издание слова мужа погибшей.

Виталий Соколов ушел рано утром на работу, ничего не подозревая. Перед смертью женщина вызывала скорую для дочери. Когда бригада врачей приехала на место, им никто не открыл.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.

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11 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru

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26 комментариев Добавить комментарий
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  • надумала-прыгай, но одна, зачем детей убивать

  • Ну и кто все еще не верит, что послеродовая депрессия существует?!

  • Кашмар...

  • Что значит выпала?Выбросила малышку, потом парнишку, а потом спрыгнула сама.Выпала, это если окно мыла и оступилась. А тут убийство и самоубийство!!!

  • Гость

    Ну и кто все еще не верит, что послеродовая депрессия существует?!

    у меня была, тоже где-то до года длилась.. ваще не соображала порой..не понимала половину происходящего(

  • Если она весной уже говорила о самоубийстве неужели за все это время не нашли психолога или психиатра.ей нужна была помощь.куда муж смотрел все это время.

  • Гость

    Если она весной уже говорила о самоубийстве неужели за все это время не нашли психолога или психиатра.ей нужна была помощь.куда муж смотрел все это время.

    Туда же, куда и все. На работу ходил, деньги зарабатывал. Откуда ему знать, что у жены крышу уже совсем снесло? Он же не врач.

  • Какой кошмар! Ребёнок 9 месяцев ладно ничего не соображает, но 6 лет!!!! Понимал же, что прыгать будут из окна, почему согласился. Дети не виноваты, маме лечиться надо, а не кидаться с ними! Просто в голове не укладывается весь абсурд трагедии

  • Вот говорят - депрессия. Ну ок. Прыгай сама, раз невмоготу. Детей-то зачем выбрасывать было? Наверное выкинула маленькую, потому что из-за нее был весь псих, потом испугалась, вызвала скорую. Потом еще больше испугалась, что посадят и сиганула сама с сыном.

  • На другом сайте написано, что детям было 1,6 года и 6 лет. При чем тут послеродовая депрессия? Вы ее ко всему приплетать готовы. Рожают все неадекваты, без разбора. Я не про эту женщину, ее никто не знает и диагнозов ей не ставил. Я против козыряния послеродовой деп по любому удобному вам поводу. А людей с нарушениями психики типа нет в обществе

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