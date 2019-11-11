В Москве женщина выпала из окна с двумя маленькими детьми

На северо-востоке Москвы из окна многоэтажки выпала женщина с двумя маленькими детьми. По данным СМИ, мать и дочь скончались на месте, а за жизнь мальчика сейчас сражаются врачи.

11 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что на северо-востоке Москвы около жилого дома были обнаружены тела женщины и 9-месячной девочки. Еще один ребенок, мальчик, которому, как сообщают источники, около 6 лет, лежал рядом.

По предварительным данным, погибшая — 36-летняя Людмила Соколова — выпала из окна многоэтажки с двумя своими детьми.

Женщина и ее дочь скончались на месте, старший сын жив, но находится в реанимации. Как пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, погибшая оставила предсмертную записку, в которой попросила «никого не винить».



По данным Mash, Людмила Соколова страдала от послеродовой депрессии. Это журналистам подтвердил ее супруг.





«Людмила начала задумываться о смерти после рождения дочери весной 2019 года», — цитирует издание слова мужа погибшей.

1 2 3 4 На месте происшествия все еще работают следователи и криминалисты

Виталий Соколов ушел рано утром на работу, ничего не подозревая. Перед смертью женщина вызывала скорую для дочери. Когда бригада врачей приехала на место, им никто не открыл.



По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.