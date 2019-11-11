В Москве женщина выпала из окна с двумя маленькими детьми

11 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что на северо-востоке Москвы около жилого дома были обнаружены тела женщины и 9-месячной девочки. Еще один ребенок, мальчик, которому, как сообщают источники, около 6 лет, лежал рядом.
Женщина и ее дочь скончались на месте, старший сын жив, но находится в реанимации. Как пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, погибшая оставила предсмертную записку, в которой попросила «никого не винить».
По данным Mash, Людмила Соколова страдала от послеродовой депрессии. Это журналистам подтвердил ее супруг.
Виталий Соколов ушел рано утром на работу, ничего не подозревая. Перед смертью женщина вызывала скорую для дочери. Когда бригада врачей приехала на место, им никто не открыл.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.