После слухов о беременности Светлана Ходченкова выложила фото с ультратонкой талией

Светлана Ходченкова поделилась новой фотографией в Инстаграме, которая ставит под сомнение все домыслы о ее предполагаемом новом статусе. Если, конечно, это не архивный снимок...

Светлана Ходченкова и Семен Слепаков

Недавно 36-летняя актриса выложила фотографию, которая спровоцировала волну слухов о том, что она ждет ребенка. Это неудивительно, учитывая бурные обсуждения ее предполагаемого романа с Семеном Слепаковым. К тому же никто из них так и не прокомментировал домыслы, оставив поклонников гадать, что же происходит на самом деле.

Светлана Ходченкова

На снимке Светлана позирует в оверсайз-блейзере цвета морской волны. То ли из-за фасона наряда, то ли из-за ракурса, но актриса на фотографии кажется беременной.

Светлана Ходченкова

Впрочем, складывается впечатление, что пересуды в Сети и прессе все же не прошли мимо Светланы.

1 2 3 ... 10 Светлана Ходченкова выложила фото, которое опровергло слухи о ее беременности

На снимке, появившемся в Инстаграме звезды 10 ноября, она выглядит невероятно худой. Все внимание приковывает к себе ультратонкая талия Ходченковой — чем не опровержение слухов?