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После слухов о беременности Светлана Ходченкова выложила фото с ультратонкой талией

Светлана Ходченкова поделилась новой фотографией в Инстаграме, которая ставит под сомнение все домыслы о ее предполагаемом новом статусе. Если, конечно, это не архивный снимок...
Светлана Ходченкова, Семен Слепаков
Светлана Ходченкова и Семен Слепаков

Недавно 36-летняя актриса выложила фотографию, которая спровоцировала волну слухов о том, что она ждет ребенка. Это неудивительно, учитывая бурные обсуждения ее предполагаемого романа с Семеном Слепаковым. К тому же никто из них так и не прокомментировал домыслы, оставив поклонников гадать, что же происходит на самом деле.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

На снимке Светлана позирует в оверсайз-блейзере цвета морской волны. То ли из-за фасона наряда, то ли из-за ракурса, но актриса на фотографии кажется беременной.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

Впрочем, складывается впечатление, что пересуды в Сети и прессе все же не прошли мимо Светланы.

  • Светлана Ходченкова
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    Светлана Ходченкова выложила фото, которое опровергло слухи о ее беременности
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На снимке, появившемся в Инстаграме звезды 10 ноября, она выглядит невероятно худой. Все внимание приковывает к себе ультратонкая талия Ходченковой — чем не опровержение слухов?

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11 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @svetlana_khodchenkova/Instagram, Сергей Бобылев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Светлана Ходченкова

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