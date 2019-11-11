После слухов о беременности Светлана Ходченкова выложила фото с ультратонкой талией

Недавно 36-летняя актриса выложила фотографию, которая спровоцировала волну слухов о том, что она ждет ребенка. Это неудивительно, учитывая бурные обсуждения ее предполагаемого романа с Семеном Слепаковым. К тому же никто из них так и не прокомментировал домыслы, оставив поклонников гадать, что же происходит на самом деле.
На снимке Светлана позирует в оверсайз-блейзере цвета морской волны. То ли из-за фасона наряда, то ли из-за ракурса, но актриса на фотографии кажется беременной.
Впрочем, складывается впечатление, что пересуды в Сети и прессе все же не прошли мимо Светланы.
На снимке, появившемся в Инстаграме звезды 10 ноября, она выглядит невероятно худой. Все внимание приковывает к себе ультратонкая талия Ходченковой — чем не опровержение слухов?