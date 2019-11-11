38-летняя Джессика Альба едва ли выглядит на 20 в блестящем платье и с обручем на голове

Джессика Альба пришла на благотворительный вечер Baby2Baby в ярком наряде, достойном молодой девушки. К сожалению, 38-летняя актриса выглядела немного несуразно в таком образе.

Джессика Альба

10 ноября в Калифорнии состоялась благотворительная церемония Baby2Baby, в рамках которой каждый год собирают миллионы долларов на помощь детям, живущим в бедности.

На Джессике в этот вечер было платье из осенне-зимней кутюрной коллекции от Ralph & Russo с перьями. Образ Альбы дополнила сумка и блестящий обруч на голове.

Джессика Альба

К самому наряду никаких претензий нет: перья и сияние как никогда в тренде, а подтянутая фигура актрисы позволяет носить облегающие платья практически любого фасона.

Несмотря на это, при детальном рассмотрении аутфита Джессики невзначай ловишь себя на мысли, что ей 38 лет, а наряд подошел бы скорее более молодой актрисе.

1 2 3 ... 10 Джессика Альба вышла в свет в наряде не по возрасту

Искренне не понимаем желания Альбы молодиться — выглядит она прекрасно. Чуть более «серьезный» образ ее бы нисколько не испортил.