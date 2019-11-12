Воспитание по-королевски: как монарших отпрысков выгоняли из золотой клетки и заставили носить пакеты из продуктового

Миллионы людей с интересом следят за жизнью монарших особ. Их выходы в свет, влюбленности, свадьбы — все становится достоянием общественности. Разумеется, многим любопытно, чем же руководствуются современные представители королевских династий при воспитании детей. Опираются ли они на традиции прошлого или же, напротив, с интересом смотрят в будущее и ломают устои? Woman.ru разбирается, как изменилось отношение к королевским отпрыскам за прошедшие годы, и какие тенденции в воспитании намечаются в современных царственных семьях.

Начать следует с самого главного — с появления на свет. В прошлом королевские особы рожали исключительно дома, полагаясь на услуги личных врачей и акушерок. Традицию прервала принцесса Диана, отправившись в лондонский госпиталь Святой Марии. Примечательно, что Чарльз присутствовал при родах, в отличие от своего отца Филиппа. В ожидании первенца супруг Елизаветы II плавал в бассейне и играл с секретарем в сквош. На площадке он и узнал о долгожданном рождении сына и бросился к жене прямо в спортивной одежде.

Чарльз вел себя более спокойно. А когда на свет появился Гарри, он и вовсе проявил жестокость и холодность по отношению к Диане. Принц страстно хотел девочку, и его супруга, отчаянно желавшая угодить мужу, скрывала от него пол ребенка.

Реакция Чарльза, как пишет Эндрю Мортон в книге «Диана: Ее истинная история», была уничижительной. «Надо же, мальчик. И волосы рыжие», — только и произнес он. А после этого отправился играть в поло.

Диана сделала выписку из роддома настоящим событием, и в настоящее время по ее стопам уверенно следует Кейт Миддлтон. Появляясь на пороге больницы с ребенком на руках, она выглядит великолепно, что даже не раз служило поводом для критики. Мол, невозможно сохранять такой цветущий вид после многочасовых родов!

Сегодня рожать в домашних условиях в королевских семьях уже не принято. Более того, это считается пережитком прошлого. Так, Меган Маркл одно время думала возродить давнюю традицию, и в прессе циркулировали слухи о том, что новоиспеченная герцогиня мечтает о домашних родах. Однако к ее желанию отнеслись, как к одной из причуд «докучливой американки», которая приехала в Лондон со своей чашкой чая. В конечном итоге, несмотря на все статьи и клятвенные заверения инсайдеров, Меган впервые стала матерью в лондонской частной больнице Портленд.

Другие представительницы королевских династий также чаще всего отправляются в госпитали, где рожают под пристальным наблюдением опытных врачей.

Моя прекрасная няня

Из-за того, что в прошлом дети монархов виделись со своими родителями крайне редко, неудивительно, что они сильнее привязывались к своим няням. Женщины проводили с ними больше времени и выслушивали их тревоги. К ним можно было обратиться в любое время дня и ночи, и они бы, конечно, ответили, ведь их не связывали по рукам и ногам загадочные «важные дела».

Грейс Келли с дочерью принцессой Каролиной

Каролина, принцесса Монако, даже признавалась, что доверяла няне Морин Вуд больше, чем своей царственной матери Грейс Келли. Когда женщина собиралась в летний отпуск, дети висли на ней и в отчаянии умоляли не уезжать. А сама Морин писала о том, как она устроила для Альбера и Каролины «праздник непослушания», когда родители не взяли их с собой. Юная принцесса примерила роскошное платье мамы, повар приготовил специальный ужин, вся веселая компания включила музыку и танцевала до упаду.

Принц Чарльз и принцесса Диана ухитрились даже поругаться из-за няни. Причем не один раз! Королевский биограф Ингрид Сьюард писала, что принц Уэльский мечтал нанять в качестве няни для Уильяма Мейбл Андерсон. Ведь она приглядывала еще за самим Чарльзом. Диана закатывала глаза и приподнимала брови. Она считала Андерсон «слишком старой». В конце концов, супруги со скрипом пришли к консенсусу и остановились на кандидатуре Барбары Барнс.

Барбара Барнс и принц Уильям

Она была идеальной. Возможно, чересчур идеальной, поскольку Диана на ее фоне якобы чувствовала себя плохой матерью. Кроме того, ей не нравилось, что мальчики сильно привязались к няне. Через пять лет Барнс получила от ворот поворот. Другой няней, ставшей «яблоком раздора» между принцем и принцессой Уэльскими, была Тигги Легг-Бурк. Она была значительно моложе предыдущих помощниц. Улыбчивая и фигуристая блондинка больше напоминала старшую сестру мальчиков.

Возможно, юность и красота на фоне опытных и благообразных «миссис Даутфайр» сыграли злую шутку. Диана подозревала, что Чарльз закрутил роман с няней, и даже утверждала, что Тигги была беременна. Мальчики же души в Легг-Бурк не чаяли. Впрочем, воспитанники и сегодня поддерживают с ней теплые отношения. Тигги даже была приглашена в этом году на крещение Арчи, сына принца Гарри.

В настоящее время за отпрысками принца Уильяма и Кейт Миддлтон присматривает идеальный пример современной «Мэри Поппинс» — няня испанского происхождения Мария Тереза Туррион Борралло. Она появилась в семействе Кембриджей, когда Джорджу было всего восемь месяцев, и знает всех детей буквально с пеленок. Мария — выпускница знаменитого Norland College, в котором готовят нянь для богатых и знаменитых.

Судя по тому, что за все эти годы Уильям и Кейт так и не поменяли няню, к работе Марии нет никаких нареканий. Бонны, которые заканчивают Norland College, мастерски владеют самыми разнообразными навыками: от кулинарии до приемов самообороны.

Принц Гарри и Меган Маркл и вовсе сначала собирались обходиться без няни и самостоятельно заниматься воспитанием маленького Арчи. Правда, в конце концов им все же пришлось нанять помощницу. Но и тут королевской чете долго не везло! Первая няня якобы не выдержала характер герцогини и уволилась через две недели, вторая работала лишь по ночам. Только с третьей попытки они отыскали женщину, которой смогли доверить ребенка.

Очевидно, сегодня при поиске няни даже представители королевских семей сталкиваются с трудностями. Как и в прошлом, все «Мэри Поппинс» проходят тщательный отбор, так что здесь мало что изменилось, несмотря на прошедшие годы. Разве что теперь царственные родители прилагают массу усилий, чтобы ребенок знал не только общество няни и всегда помнил, что у него есть любящие мама и папа.

Тяжело в учении

Столетия назад дети монархов словно жили в параллельной вселенной. Они были отрезаны от внешнего мира и редко видели даже родителей. О компании ровесников, веселой беготне на переменках и прочих прелестях учебы в школе и говорить нечего. Единственными, с кем они часто сталкивались, были няни и учителя. Чувство одиночества цвело в таких условиях буйным цветом. От королевских наследников ждали многого, и справиться с этим давлением им было невыносимо тяжело.

Королева Виктория с супругом Альбертом и детьми

Так, Альберт, супруг королевы Виктории, очень тщательно распланировал занятия детей, уделив особенное внимание старшим — Викки и Берти. Строгий отец много советовался с наставником отпрысков бароном Кристианом фон Штокмаром, и в результате в расписании юных принца и принцессы практически не осталось свободного времени. С понедельника по субботу они рьяно грызли гранит науки, постигая английский, французский и немецкий языки, а также историю, географию, музыку, рисование и каллиграфию.

С девяти утра до семи вечера королевские наследники были заняты учебой. Никаких поблажек! Любознательная Викки впитывала новые знания как губка, в пять лет уверенно читала и радовала отца успехами. Альберт нередко сам брал на себя роль учителя, объясняя дочери тонкости политики или особенности мировоззрения философов. А вот Берти часто рыдал прямо на уроках, приводя учителей в смятение, а величественного отца — в неистовство.

Королева Елизавета с супругом Филиппом и детьми

Елизавета II отправила своего первенца в элитную шотландскую школу-пансион после нескольких лет домашнего образования. Там же в свое время получал образование герцог Эдинбургский. В школе Чарльзу было ужасно тоскливо. Конечно, он не лил слезы на занятиях, но Гордонстоун едва ли был учебным заведением его мечты.

Когда Филиппа спросили о школьной жизни сына, герцог с присущим ему чувством юмора ответил: «Ну, по крайней мере Чарльз еще не сбежал». Да уж, супруг Елизаветы умеет во всем находить плюсы.

Принц Уэльский не желал сыновьям такой участи, так что Уильяма и Гарри отправили в школу Ладгроув в Беркшире. Там их никто не выделял из общего потока учеников. Им не делали послаблений, а длинный список титулов вовсе не служил гарантом отличных оценок.

Уильям и Кэтрин решили не полагаться на домашнее образование и рано познакомили детей со сверстниками. Принц Джордж уже посещает занятия в школе Thomas's Battersea, в этом году за парту села и его четырехлетняя сестра Шарлотта.

И хотя в отношении королевских наследников уже не применяется тех драконовских наказаний, которыми стращали их предков, от них по-прежнему ждут многого и предъявляют высокие требования.

Король Испании Филипп VI с супругой Летицией и дочерью Леонор

Так, будущая королева Испании инфанта Леонор в свои 14 лет демонстрирует уверенное владение четырьмя языками (арабским, испанским, английским и каталанским). Кроме того, принцесса учит китайский!

Впрочем, были случаи, когда коронованным школьникам приходилось несладко в коридорах учебных заведений. В 2010 году всю Японию поразило известие о том, что принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и его супруги Масако, пропускает занятия! Девочка наотрез отказывалась ходить в школу, потому что подвергалась систематической травле со стороны одноклассников.

Император Нарухито с супругой Масако и дочерью Айко

Оказалось, что в стране, где правитель является чуть ли не божеством, дети были очень жестоки к маленькой принцессе. Масако даже пришлось взять дочь за руку, привести ее в школу и целый день просидеть с ней за партой, чтобы защитить от нападок обидчиков. Впоследствии, когда случай получил широкую огласку, отношения принцессы со сверстниками нормализовались.

В целом же, заметно, что современные монархи отошли от идеи домашнего образования. Детей стараются не держать в четырех стенах, они проводят много времени в обществе сверстников и это, как считают эксперты, идет им лишь на пользу.

Такие же, как мы

Большая семья королевы Виктории

Во все времена было известно о солидном штате слуг, который выполнял любые прихоти членов королевских семей. Однако далеко не всякий правитель превращал жизнь отпрысков в сказку.

Королева Виктория и ее супруг Альберт требовали, чтобы дети не были белоручками. Закалка и строгая дисциплина превыше всего! Мальчики даже в холодную погоду носили шорты (эта традиция сохранилась и по сей день), а девочек учили азам домашнего хозяйства. Когда их внучки вышли замуж за представителей европейских династий, весь свет был поражен умению девушек стелить постель и готовить простые блюда. В результате, как пишет историк Кэролайн Харрис, способность хозяйничать на базовом уровне стала фирменной чертой женщин из британской королевской семьи.

Герцогиня Кембриджская следует заветам принцессы Дианы в воспитании отпрысков. Принцесса Уэльская брала сыновей в Диснейленд и Макдональдс, разрешала побаловаться фастфудом, но лишь при одном условии — они должны стоять в общей очереди! Заодно у Уильяма и Гарри был лишний шанс пообщаться с такими же мальчишками и девчонками, как они.

Тех же принципов придерживается Кэтрин, супруга старшего сына Дианы. «Кейт всегда мечтала, чтобы дети жили в реальном мире, а не в золотой клетке. Они с Уильямом хотят, чтобы ребята росли и получали такие же впечатления, как и их ровесники», — сообщил The Sun источник, близкий к окружению герцога и герцогини.

Что ж, впечатлений у них действительно много! И дети стараются воплотить их на ярких рисунках. Кейт приучает отпрысков к творчеству. Так, на 37-й день рождения принц Уильям получил от детей трогательный сюрприз. По заверениям инсайдера The Sun, Джордж и Шарлотта сделали большой альбом, в котором собрали семейные фотографии и свои рисунки за год. С помощью такого незамысловатого, но невероятно трогательного подарка Уильям мог вспомнить, где они побывали все вместе за эти двенадцать месяцев.

Однако жизнь Джорджа и Шарлотты — это не только развлечения. Девочка увлеченно следит за тем, как готовит ее мама Кэтрин, и проявляет интерес к кулинарии (или же к еде, что тоже вполне вероятно). Возможно, в семье Кембриджей подрастает будущий Гордон Рамзи! А у маленького принца уже есть обязанности по дому — он носит пакеты из продуктового магазина.

Монархи других стран также приучают детей к труду. Правда, разными способами. Так, японские принцессы с детства помогают императору и императрице: на рисовом поле и в разведении шелкопрядов.

Семейные узы

О чрезмерной строгости, царившей в семье королевы Виктории, известно многим. Альберт лично наказывал сына Берти, когда тот позволял себе пустить слезу. Его супруга также была скора на расправу. Так, Кэролайн Харрис в книге «Воспитывая королей: 1000 лет родительского опыта королевской семьи» рассказала о случае, когда Викки по велению матери связали руки за спиной. За что же с девочкой так жестоко поступили? Она солгала, сообщив, что ей уже можно надеть новый капор. Такой крутой нрав был временами у королевы Виктории!

Елизавета II с супругом Филиппом и детьми

Некоторые критиковали Елизавету II за то, что она не стала сильно отходить от традиций воспитания, заложенных ее предками. Королева хранила четкую дистанцию между собой и детьми и не брала их с собой в длительные поездки. В результате маленький Чарльз лучше ладил со своей бабушкой, чем с матерью, а о последней узнавал из газетных статей. О том, насколько непростыми были его отношения с родительницей, красноречиво говорит эпизод, который произошел в 1951 году.

Елизавета и ее супруг вернулись из заокеанской поездки, вышли из поезда навстречу ликующей толпе – и что же? Будущая королева легонько потрепала трехлетнего сына по плечу и коснулась губами воздуха возле его щеки. Будто и не было той долгой разлуки. Никаких крепких объятий, английская сдержанность во всей красе! Можно ли представить, чтобы так поступили Кейт Миддлтон или Меган Маркл, которые не скрывают своей любви к детям и готовы ради этого наступить на горло всем традициям? Едва ли!

Воспитание Чарльза сказалось и на его отношениях с сыновьями. Пока принцесса Диана активно нарушала все устои, обнимая Уильяма и Гарри на людях, он брал пример со своей матери и держался чуть более отстраненно. Тем не менее, от некоторых неписаных правил (явно не без просьбы своей своевольной супруги) Чарльз все же отказался. Так, всего через девять месяцев после рождения старшего сына принц и принцесса Уэльские взяли ребенка с собой в официальный тур по Австралии и Новой Зеландии. И все же не все было гладко.

В 1991 году пресса обсуждала резонансный инцидент: незадолго до девятого дня рождения принц Уильям получил от одноклассника по голове клюшкой для гольфа и оказался на больничной койке. На тот момент брак Чарльза и Дианы уже трещал по швам, но общая беда ненадолго сплотила их. Когда было объявлено, что Уильяму предстоит операция, принцесса осталась с сыном, Чарльз же преспокойно отправился смотреть «Тоску» в Королевской опере в соответствии со своим графиком. И действительно, война войной, а обед — по расписанию.

После этого случая таблоиды едва не разорвали Чарльза на куски. Правда, нельзя сказать, что упреки СМИ всегда были справедливы.

В 1991 году по изданиям разлетелся снимок, сделанный во время путешествия супругов Уэльских с сыновьями в Канаду. Широко раскинув руки, Диана сжала мальчиков в объятиях — и вот повсюду зазвучали вспышки фотокамер. Корреспондент Джейн Финчер впоследствии вспоминала: «Спустя несколько секунд то же самое сделал и Чарльз, он обнял и расцеловал мальчиков. Печально, что все газеты использовали лишь снимки Дианы, а его фотографии так нигде и не появились».

Кронпринц Дании Фредерик с супругой Мэри и детьми

Многие королевские семьи сегодня стараются уделять детям максимум внимания и проводить с ними как можно больше времени. Так, кронпринц Дании Фредерик и его супруга Мэри ежегодно катаются вместе с наследниками на горных лыжах в Швейцарии, и никакие важные дела не могут стать этому помехой.

Даже в публичных местах монархи все чаще отказываются от привычной сдержанности и позволяют себе больше теплоты в отношениях с отпрысками. Проявление заботы и любви к любимому чаду на официальных мероприятиях перестало быть чем-то из ряда вон выходящим и шокирующим.

Если же ребенок капризничает (а от этого не застрахованы даже воспитанные королевские наследники), то способы успокоить или отвлечь его у царственных особ довольно просты. Когда Кейт Миддлтон замечает, что ее дети плачут, она берет их на руки или обнимает.

Впрочем, бывали случаи, когда спокойную и улыбчивую Кэтрин запечатлевали раздраженной. На свадьбе своей сестры Пиппы она сурово отчитала Джорджа за то, что мальчик заигрался и лихо наступил на шлейф белоснежного платья тети. Впрочем, кто бы в такой ситуации отреагировал иначе?

Ветер перемен

Современные представители королевских семей стараются сделать так, чтобы их отпрыски не чувствовали на себе тяжкого бремени короны. Нередко их и растят как обычных детей, особенно не выделяя. Так, леди Луиза Виндзор, одна из внучек Елизаветы II, в детстве даже не знала, кем является ее бабушка.

Принцесса Норвегии Ингрид Александра с семьей

А дочь кронпринца Норвегии Ингрид Александра во время интервью в 2012 году честно призналась: «Когда я была меньше, я не подозревала, что я — принцесса».

Не так давно король Швеции Карл XVI Густав лишил титулов пятерых внуков, и детей принцессы Мадлен и принца Карла Филиппа больше нельзя называть «королевскими высочествами». Не исключено, что в будущем и другие члены родовитых семей пожелают для своих отпрысков более простой жизни.

1 2 3 ... 10 Воспитание детей монархов меняется год от года. Так, королева Виктория была очень строга со своими отпрысками

Заметно, что главной целью представителей современных королевских династий становится не столько подготовка идеальных правителей, сколько счастье детей, которые смогут в будущем самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Оглядываясь на опыт ушедших лет, когда дети росли «в золотой клетке» и страдали от одиночества, их родители решили не повторять ошибок предков и оставить некоторые традиции прошлого позади.

Возможно, это и есть тот самый случай, когда правила необходимо нарушать.