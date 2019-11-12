«В гипсе и на костылях»: 7-летняя дочь Виктории Бони получила травму в Каннах

Каникулы Анджелины Летиции во Франции закончились не самым лучшим образом. Виктория Боня рассказала, почему ее наследница теперь вынуждена передвигаться на костылях.

Виктория Боня чрезвычайно активна в соцсетях. Она не только постоянно обновляет свой Инстаграм, но еще и ведет страницу дочери Анджелины. На днях 39-летняя звезда поведала о досадном случае, который произошел с девочкой во время отдыха во Франции.

Веселые каникулы 7-летней наследницы были прерваны, когда непоседа Анджелина получила травму в Каннах. Виктория показала несколько снимков девочки и разместила видео в своих инстаграм-историях. На правой ноге дочери Бони был наложен гипс, а передвигаться по дому она могла лишь с помощью детских костылей оранжевой расцветки.

Звездная мама посетовала, что Анджелина уже не в первый раз получает травмы. Возможно, в будущем девочка будет осмотрительнее. Пока же Боня заверила подписчиков, что совсем скоро гипс снимут.

«В гипсе и на костылях. Надеюсь, это наш последний гипс. Но это уже третий! Слава богу, не перелом! Анджелина подвернула ногу, пока была на каникулах в Каннах. Но хорошая новость в том, что завтра мы его уже снимаем!» — сообщила инстадива.

Фолловеры Виктории и Анджелины пожелали девочке скорее поправиться: «Зайка! Пусть скорее заживет ножка!», «Просто очень подвижная девочка! Не болейте и берегите себя!», «О Господи!.. Скорейшего выздоровления Анджелиночке! Детки, они такие. Шило ведь в одном месте».

Добавим, что девочка уже вернулась в Лондон после незадавшихся каникул в Каннах. Виктория с дочерью переехали в столицу Великобритании из Монако в конце лета.