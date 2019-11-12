СМИ: Дмитрий Шепелев сделал предложение своей девушке

36-летний Дмитрий Шепелев принял решение связать свою жизнь с возлюбленной, 36-летней Екатериной Тулуповой. Предложение руки и сердца он сделал еще полгода назад, однако пара не торопится расписываться в ЗАГСе.

Дмитрий Шепелев

После трагической смерти Жанны Фриске в 2015 году от рака головного мозга Дмитрий Шепелев очень долго приходил в себя, старался не общаться с прессой и посвящал все время сыну Платону.

Спустя пару лет телеведущий оправился и даже встретил новую возлюбленную — ей оказалась бизнесвумен Екатерина Тулупова. Дмитрий свою личную жизнь не комментировал, да и Екатерина хранила молчание, однако совсем недавно журналисты «Комсомольской правды» выяснили: полгода назад Шепелев сделал своей возлюбленной предложение.

Екатерина Тулупова

Почему пара до сих пор официально не оформила свои отношения, пока не известно. Друзья Дмитрия предполагают, что это связано с тем, что артист хочет детей, поэтому ждет, когда Екатерина забеременеет, и уже тогда они распишутся официально.

Напомним, Дмитрий и Екатерина, как сообщают СМИ, стали жить вместе еще в 2018 году. Сын Шепелева и Фриске Платон подружился с дочкой Тулуповой от предыдущих отношений Ладой.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Бывшая возлюбленная Шепелева Жанна Фриске скончалась в 2015-м на 41-м году жизни. Ей была диагностирована глиобластома. Началось все с сильной головной боли, которая одолела артистку в 2013-м, вскоре после рождения Платона.

Жанна и Дмитрий не хотели афишировать болезнь певицы, однако папарацци все же смогли сфотографировать сильно изменившуюся Фриске. Тогда телеведущий сделал официальное заявление.

«То, что долгие месяцы оставалось исключительно делом нашей семьи, к сожалению, несколько дней назад стало общественным достоянием. При этом мы хотим прекратить любые спекуляции и считаем, что поклонники и неравнодушные к Жанне люди имеют право знать правду. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать нас добрым словом и молитвой», — написал тогда Дмитрий.