«Я опустошена»: жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год

12 ноября Хилария Болдуин поделилась с подписчиками горестной новостью в Инстаграме. 35-летняя супруга голливудского актера Алека Болдуина разместила видеоролик, на котором пытается объяснить ситуацию своей дочери Кармен. Хилария призналась девочке, что не знает, когда у нее появится брат или сестра, но очень надеется, что это все-таки однажды произойдет.
В подписи к видео звезда сообщила, что потеряла ребенка, будучи на четвертом месяце беременности. Когда она рассказала в сентябре, что ей удалось забеременеть после выкидыша, случившегося в апреле, радости фолловеров не было предела. К сожалению, чуда, на которое рассчитывали Алек и Хилария, не произошло.
В комментариях фолловеры выразили свое сочувствие. Среди них была Хейли Бибер — племянница Алека Болдуина, которая не могла остаться равнодушной к беде родственников.
Хилария также добавила, что, хотя сейчас семья и переживает невероятное горе, жизнь продолжается. Они с Алеком счастливы, что у них есть четверо здоровых детей.
Семья Болдуин воспитывает 6-летнюю дочь Кармен и троих сыновей: 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо и годовалого Ромео.