«Я опустошена»: жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год

Совсем недавно все поздравляли Хиларию и Алека Болдуинов, которые готовились стать родителями в пятый раз. Однако в семье 61-летнего актера случилось большое несчастье, о котором рассказала его безутешная супруга.

12 ноября Хилария Болдуин поделилась с подписчиками горестной новостью в Инстаграме. 35-летняя супруга голливудского актера Алека Болдуина разместила видеоролик, на котором пытается объяснить ситуацию своей дочери Кармен. Хилария призналась девочке, что не знает, когда у нее появится брат или сестра, но очень надеется, что это все-таки однажды произойдет.

В подписи к видео звезда сообщила, что потеряла ребенка, будучи на четвертом месяце беременности. Когда она рассказала в сентябре, что ей удалось забеременеть после выкидыша, случившегося в апреле, радости фолловеров не было предела. К сожалению, чуда, на которое рассчитывали Алек и Хилария, не произошло.

«Я действительно опустошена сейчас... Я не представляла, что это случится, когда пошла сегодня на УЗИ. Не знаю, что еще сказать. Я все еще в шоке и с трудом осознаю случившееся. Пожалуйста, не надо папарацци. Я прошу только об этом», — написала супруга актера.

В комментариях фолловеры выразили свое сочувствие. Среди них была Хейли Бибер — племянница Алека Болдуина, которая не могла остаться равнодушной к беде родственников.

Хилария также добавила, что, хотя сейчас семья и переживает невероятное горе, жизнь продолжается. Они с Алеком счастливы, что у них есть четверо здоровых детей.

1 2 3 ... 10 Алек и Хилария Болдуины воспитывают четырех детей

Семья Болдуин воспитывает 6-летнюю дочь Кармен и троих сыновей: 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо и годовалого Ромео.