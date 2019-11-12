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«Я опустошена»: жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год

Совсем недавно все поздравляли Хиларию и Алека Болдуинов, которые готовились стать родителями в пятый раз. Однако в семье 61-летнего актера случилось большое несчастье, о котором рассказала его безутешная супруга.
Хилария Болдуин, Алек Болдуин

12 ноября Хилария Болдуин поделилась с подписчиками горестной новостью в Инстаграме. 35-летняя супруга голливудского актера Алека Болдуина разместила видеоролик, на котором пытается объяснить ситуацию своей дочери Кармен. Хилария призналась девочке, что не знает, когда у нее появится брат или сестра, но очень надеется, что это все-таки однажды произойдет.

В подписи к видео звезда сообщила, что потеряла ребенка, будучи на четвертом месяце беременности. Когда она рассказала в сентябре, что ей удалось забеременеть после выкидыша, случившегося в апреле, радости фолловеров не было предела. К сожалению, чуда, на которое рассчитывали Алек и Хилария, не произошло. 

«Я действительно опустошена сейчас... Я не представляла, что это случится, когда пошла сегодня на УЗИ. Не знаю, что еще сказать. Я все еще в шоке и с трудом осознаю случившееся. Пожалуйста, не надо папарацци. Я прошу только об этом», — написала супруга актера.
Хилария Болдуин

В комментариях фолловеры выразили свое сочувствие. Среди них была Хейли Бибер — племянница Алека Болдуина, которая не могла остаться равнодушной к беде родственников.

Хилария также добавила, что, хотя сейчас семья и переживает невероятное горе, жизнь продолжается. Они с Алеком счастливы, что у них есть четверо здоровых детей. 

Семья Болдуин воспитывает 6-летнюю дочь Кармен и троих сыновей: 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо и годовалого Ромео.

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12 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @hilariabaldwin/Instagram, Getty Images
Теги

Алек Болдуин, Хилария Болдуин

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Жаль её, но... Они стараются, стараются, а природа говорит упорно - не надо, не надо!

  • Младшему год, а уже 2 выкидыша...я, конечно, все понимаю, очень хочется детей, но может дать наконец организму восстановиться? Ну и плюс, хоть и 21 век, я бы все же чуть поскрывала беременность от общественности, хоть первые 6мес

  • Ну, она скажем так, с причудами, с большииими причудами женщина

  • неприятность - да,но у них есть 4 детей, ценить надо то что есть . они богачи , а простые гражданки ссуды берут для IVF. и вообще каждый год беременеть нездорово.

  • Как жаль и срок уже был не маленький. И зачем я это прочитала 🤦 мне сегодня на УЗИ, 18 недель (((

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