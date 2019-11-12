Алену Шишкову снова раскритиковали за излишнюю худобу и посоветовали ей обратиться к психологу

27-летняя модель и экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова постоянно доказывает подписчикам, что она такая худая (48 кг при росте в 176 см) из-за хорошего обмена веществ. Фолловеры же считают, что Шишковой пора к психологу.

Алена Шишкова

Алену Шишкову уже давно критикуют за излишнюю худобу и пропаганду анорексии. Девушка в ответ сначала оборонялась и говорила, что не теряла вес специально, а всегда была такой стройной.

Позже, когда количество негативных комментариев о фигуре Алены стало зашкаливать, она стала отвечать более резко.

«Есть худые люди, которые не могут поправиться в силу разных причин (и, поверьте, им набрать вес гораздо сложнее, чем полным — его сбросить). Давайте перестанем навязывать другим людям свою модель жизни и идеалы красоты. Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!» — заявила в Инстаграме экс-возлюбленная Тимати.

В сентябре модель поведала в прямом эфире, сколько же она весит: «На сегодняшний день я вешу 48 килограммов. Прошу не ссылать это на анорексию, это просто хороший метаболизм. Все хорошо», — поделилась Шишкова.

А на днях девушка снова высказалась о своей худобе: «Я не худела специально. У меня такой обмен веществ, я много ем, но вес не прибавляется, стоит».

В комментариях, правда, снова разгорелась жаркая дискуссия. Многие уверены, что Шишкова лукавит и на самом деле просто панически боится поправиться. «Что за бред, что у вас такой метаболизм? Вы хотите сказать, что люди с хорошим обменом веществ все настолько худые? Алена, это все от головы! Вам нужно к психологу», — оставил один из фолловеров комментарий, который стал очень популярным.

Также поклонники вспомнили, что в одном из прямых эфиров Шишкова говорила, что на завтрак у нее лишь кофе и ягоды. «Ну и о каком ''ем много и все, что хочу'' идет речь?» — интересуются возмущенные фолловеры. А между тем они могли бы не накидываться на девушку хотя бы в праздничный день — 12 ноября «вице-мисс Россия» отмечает 27-летие. Поздравляем Алену!