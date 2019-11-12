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Алену Шишкову снова раскритиковали за излишнюю худобу и посоветовали ей обратиться к психологу

27-летняя модель и экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова постоянно доказывает подписчикам, что она такая худая (48 кг при росте в 176 см) из-за хорошего обмена веществ. Фолловеры же считают, что Шишковой пора к психологу.
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Алену Шишкову уже давно критикуют за излишнюю худобу и пропаганду анорексии. Девушка в ответ сначала оборонялась и говорила, что не теряла вес специально, а всегда была такой стройной.

Позже, когда количество негативных комментариев о фигуре Алены стало зашкаливать, она стала отвечать более резко. 

Алена Шишкова

«Есть худые люди, которые не могут поправиться в силу разных причин (и, поверьте, им набрать вес гораздо сложнее, чем полным — его сбросить). Давайте перестанем навязывать другим людям свою модель жизни и идеалы красоты. Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!» — заявила в Инстаграме экс-возлюбленная Тимати.

В сентябре модель поведала в прямом эфире, сколько же она весит: «На сегодняшний день я вешу 48 килограммов. Прошу не ссылать это на анорексию, это просто хороший метаболизм. Все хорошо», — поделилась Шишкова.

Алена Шишкова

А на днях девушка снова высказалась о своей худобе: «Я не худела специально. У меня такой обмен веществ, я много ем, но вес не прибавляется, стоит».

В комментариях, правда, снова разгорелась жаркая дискуссия. Многие уверены, что Шишкова лукавит и на самом деле просто панически боится поправиться. «Что за бред, что у вас такой метаболизм? Вы хотите сказать, что люди с хорошим обменом веществ все настолько худые? Алена, это все от головы! Вам нужно к психологу», — оставил один из фолловеров комментарий, который стал очень популярным.

Также поклонники вспомнили, что в одном из прямых эфиров Шишкова говорила, что на завтрак у нее лишь кофе и ягоды. «Ну и о каком ''ем много и все, что хочу'' идет речь?» — интересуются возмущенные фолловеры. А между тем они могли бы не накидываться на девушку хотя бы в праздничный день — 12 ноября «вице-мисс Россия» отмечает 27-летие. Поздравляем Алену!

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12 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @missalena.92/Instagram
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Алена Шишкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А какой у нее рост? Если от 175 и выше, то 48 кг это мало. Я 180/59, но в моем случае это выглядит как обычная стройность, а она прямо очень худенькая.

  • У неё ДР сегодня вроде,нет бы поздравить

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