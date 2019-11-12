«Сделайте мне некрасиво»: в кутюрном платье роскошная фигура Шарлиз Терон превратилась в прямоугольник

11 ноября в Нью-Йорке прошла ежегодная премия Women Of The Year Awards. Шарлиз Терон пришла получить свою награду в белом платье, которое оставило зрителей церемонии в недоумении.

Шарлиз Терон

Вечером 12 ноября в Москве российский Glamour выберет «Женщину года», а накануне эта же премия прошла в Нью-Йорке. На красной дорожке мероприятия блистали многие мировые знаменитости. В том числе и Шарлиз Терон. 44-летняя актриса вышла в свет в кутюрном наряде Givenchy. Выбор ее стилистов пал на белоснежное платье, фасон которого в народе прозвали «хвостом русалки».

Кейт МакКиннон и Шарлиз Терон

Из-за жесткого прямого лифа стерлась линия талии, и грудь как будто плавно перетекла в бедра. Актриса, обладающая потрясающе красивой фигурой, вдруг превратилась в белый прямоугольник, плоский и неповоротливый.

Givenchy Haute Couture осень-зима 2019/2020

Удивительно, но на манекенщице это же платье смотрится вполне нормально: хотя бы талия имеется. А вот ткань по краям лифа так же некрасиво топорщится. Вот вам и современный кутюр!

Не секрет, что горячей поклонницей модного Дома Givenchy является Меган Маркл. Правда в последнее время она чаще появляется в нарядах более бюджетных марок, чтобы не навлечь на себя гнев британских налогоплательщиков. Или дело не только в высокой цене?