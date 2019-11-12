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50-летнюю Светлану Бондарчук сфотографировали в бане в одном полотенце

Начинающий блогер Светлана Бондарчук прилетела в Лондон, чтобы записать интервью со своим приятелем Евгением Чичваркиным. Давние друзья посетили единственную в Великобритании русскую баню.
Евгений Чичваркин, Светлана Бондарчук
Евгений Чичваркин и Светлана Бондарчук

45-летний Евгений Чичваркин, бывший совладелец сети салонов «Евросеть» и с 2008 года постоянный житель Лондона, на днях показал свою подругу Светлану Бондарчук в весьма необычном свете.

Приятели встретились в Banya No. 1 — традиционной и единственной в Великобритании русской бане, которая находится в Ислингтоне.

Чичваркин опубликовал в Инстаграме фото Светланы, на котором она предстала в одном банном полотенце. Подписал бизнесмен снимок рубаи Омара Хайяма. 

«Луноликой моей и Луны виден лик,
Я от вида двух лун головою поник.
Я увидел луну на земле и на небе,
И затмилась небесная в этот же миг!»

Чичваркин также уточнил, что на фото рядом со Светланой — его «боевая подруга» Татьяна Фокина. 

Конечно, комментаторы восхитились красотой 50-летней Бондарчук и ее соседки по бане и поспешили высказать свой восторг в комментариях: «Вот и nudes подъехали», «Сногсшибательные», «Ну наконец-то я не зря подписался».

Светлана, отметим, совсем недавно рассказала несколько своих основных секретов красоты. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука раз в неделю обязательно посещает косметолога и делает скульптурирующий массаж лица, а также занимается спортом. Кстати, с 11 до 16 лет звезда увлекалась фехтованием и получила звание кандидата в мастера спорта.

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12 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a030aa, @tot_samy_chichvarkin/Instagram
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Светлана Бондарчук, Евгений Чичваркин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Светлане лучше быть одетой.

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