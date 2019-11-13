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«Глазами любимого»: Нюша поделилась жарким фото в монокини, сделанным ее мужем

29-летняя Нюша поделилась фотографиями из Майями, куда улетела отдыхать с супругом и годовалой дочкой. На снимках певица позирует на роскошной яхте, а Игорь Сивов находится по ту сторону объектива. 
Нюша
Нюша

Мы заметили, что снимки, сделанные любящим человеком, получаются особенно нежными и красивыми. Это правило распространяется даже на строгую Ксению Собчак: в объективе Константина Богомолова журналистка превращается в милого котенка.

Нюша

Супруг Нюши решил повторить трюк режиссера и запечатлел свою любимую женщину. Певица поделилась снимками, на которых выглядит крайне горячо, позируя в монокини и платье со стразами.

Нюша

«Глазами любимого», — подписала снимок певица. Судя по размещенным в Инстаграме кадрам, Сивов видит супругу притягательной и обольстительной девушкой. 

29-летняя исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру в открытом море. Супруги уже уехали из жаркого Майами и прилетели в пасмурный Брюгге, откуда передали привет своим подписчикам.

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13 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @nyusha_nyusha/Instagram
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Певица Нюша

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