«Глазами любимого»: Нюша поделилась жарким фото в монокини, сделанным ее мужем

Мы заметили, что снимки, сделанные любящим человеком, получаются особенно нежными и красивыми. Это правило распространяется даже на строгую Ксению Собчак: в объективе Константина Богомолова журналистка превращается в милого котенка.
Супруг Нюши решил повторить трюк режиссера и запечатлел свою любимую женщину. Певица поделилась снимками, на которых выглядит крайне горячо, позируя в монокини и платье со стразами.
«Глазами любимого», — подписала снимок певица. Судя по размещенным в Инстаграме кадрам, Сивов видит супругу притягательной и обольстительной девушкой.
29-летняя исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру в открытом море. Супруги уже уехали из жаркого Майами и прилетели в пасмурный Брюгге, откуда передали привет своим подписчикам.