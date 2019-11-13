«Глазами любимого»: Нюша поделилась жарким фото в монокини, сделанным ее мужем

29-летняя Нюша поделилась фотографиями из Майями, куда улетела отдыхать с супругом и годовалой дочкой. На снимках певица позирует на роскошной яхте, а Игорь Сивов находится по ту сторону объектива.

Нюша

Мы заметили, что снимки, сделанные любящим человеком, получаются особенно нежными и красивыми. Это правило распространяется даже на строгую Ксению Собчак: в объективе Константина Богомолова журналистка превращается в милого котенка.

Супруг Нюши решил повторить трюк режиссера и запечатлел свою любимую женщину. Певица поделилась снимками, на которых выглядит крайне горячо, позируя в монокини и платье со стразами.

«Глазами любимого», — подписала снимок певица. Судя по размещенным в Инстаграме кадрам, Сивов видит супругу притягательной и обольстительной девушкой.

1 2 3 ... 10 Нюша поделилась кадрами из совместной поездки с мужем

29-летняя исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру в открытом море. Супруги уже уехали из жаркого Майами и прилетели в пасмурный Брюгге, откуда передали привет своим подписчикам.