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На прогулку по Нью-Йорку Ирина Шейк вышла в черном тотал-луке, как у Тринити в фильме «Матрица», а ее дочь Леа была в белом

34-летняя супермодель вышла на прогулку вместе с 2-летней Леа. Ирина выбирает себе и дочери эффектные городские луки, которые становятся предметом всеобщих обсуждений! На этот раз они продемонстрировали два контрастных образа.
Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

Ирина Шейк вновь попалась на глаза папарацци на улицах Нью-Йорка. Модель умеет каждый свой выход сделать настоящим событием и грамотно подбирает луки не только себе, но и 2-летней дочери Леа Шейк Купер. 

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

На этот раз Ирина с девочкой предстали в контрастных нарядах и напоминали Инь и Ян.  

Модель выбрала для прогулки образ, которому позавидовала бы Тринити из «Матрицы»: черный кожаный плащ, трикотажная водлазка, высокие ботинки и темные очки.

Волосы Ирина собрала в гладкий пучок. Не забыла Шейк и об украшениях. Она надела крупные серьги-кольца.

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

2-летняя Леа рядом с мамой казалась белоснежным облачком. На девочке были надеты теплый пуховик, удобные светлые брюки и вязаная шапочка. В таком комплекте точно можно не бояться коварной осенней простуды! 

В какой-то момент Леа стало жарко и она избавилась от головного убора. Когда малышка устала, заботливая мама подхватила дочку девой рукой, а правой преспокойно катила по дороге розовую коляску для кукол.

Добавим, что Ирина Шейк не так давно отметила Хэллоуин с дочерью в парных образах сказочной мышки Минни-Маус, а Брэдли Купер прогулялся вместе с Леа в костюме миссис Даутфайр из одноименного фильма. Аутфиты, которые Ирина выбирает для девочки, всегда приковывают к себе всеобщее внимание. Так, в сентябре Леа произвела фурор, появившись в платье с принтом из российского мультфильма «Маша и медведь».

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12 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • С ребёнком постоянно, как на парад... все образы продуманы до мелочей. Я не говорю, что надо в трениках, но видно все показное... для фотографии. А девочка милая)) но больше нравится, когда Купер с ней гуляет, они одеваются как удобно, не для фото

  • ира красотка

  • Как она хочет так и одевает и это не показное ,у них мышление не то что в России ,темболее с ее достатком ...

  • Работа такая

  • Ботинки эти с лета не снимает) Я понимаю, что модно, просто слишком часто они на ней.

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