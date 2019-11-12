На прогулку по Нью-Йорку Ирина Шейк вышла в черном тотал-луке, как у Тринити в фильме «Матрица», а ее дочь Леа была в белом

34-летняя супермодель вышла на прогулку вместе с 2-летней Леа. Ирина выбирает себе и дочери эффектные городские луки, которые становятся предметом всеобщих обсуждений! На этот раз они продемонстрировали два контрастных образа.

Ирина Шейк вновь попалась на глаза папарацци на улицах Нью-Йорка. Модель умеет каждый свой выход сделать настоящим событием и грамотно подбирает луки не только себе, но и 2-летней дочери Леа Шейк Купер.

На этот раз Ирина с девочкой предстали в контрастных нарядах и напоминали Инь и Ян.

Модель выбрала для прогулки образ, которому позавидовала бы Тринити из «Матрицы»: черный кожаный плащ, трикотажная водлазка, высокие ботинки и темные очки.

Волосы Ирина собрала в гладкий пучок. Не забыла Шейк и об украшениях. Она надела крупные серьги-кольца.

2-летняя Леа рядом с мамой казалась белоснежным облачком. На девочке были надеты теплый пуховик, удобные светлые брюки и вязаная шапочка. В таком комплекте точно можно не бояться коварной осенней простуды!

В какой-то момент Леа стало жарко и она избавилась от головного убора. Когда малышка устала, заботливая мама подхватила дочку девой рукой, а правой преспокойно катила по дороге розовую коляску для кукол.

1 2 3 ... 10 Ирина Шейк часто появляется в запоминающихся аутфитах

Добавим, что Ирина Шейк не так давно отметила Хэллоуин с дочерью в парных образах сказочной мышки Минни-Маус, а Брэдли Купер прогулялся вместе с Леа в костюме миссис Даутфайр из одноименного фильма. Аутфиты, которые Ирина выбирает для девочки, всегда приковывают к себе всеобщее внимание. Так, в сентябре Леа произвела фурор, появившись в платье с принтом из российского мультфильма «Маша и медведь».