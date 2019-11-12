«Может быть, сейчас»: Пелагея ответила на вопрос, когда планирует второго ребенка

Поклонники с нетерпением ждут, когда 33-летняя Пелагея решит снова стать мамой. Недавно певицу буквально в лоб спросили о ее планах на будущее.

Иван Телегин и Пелагея

С 2016-го Пелагея счастлива с браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара растит маленькую дочь Таисию, которой через несколько месяцев исполнится три года.

Артистка не раз говорила, что мечтает о большой семье, поэтому поклонники гадают, когда она решит снова стать мамой.

На днях Пелагея приняла участие в концерте в «Крокус Сити Холле». Пока звезда ждала выход на сцену, ее окружили журналисты.

Один из представителей прессы, даже не рассчитывая получить ответа, спросил у знаменитости, когда они с мужем планируют завести второго ребенка.



«Не знаю, может быть, и сейчас!» — загадочно сообщила Пелагея, передает издание «7 Дней»

Неужели молодая женщина в скором времени хочет забеременеть? А, быть может, она уже находится в положении? Увы, пока заявление звезды оставляет больше вопросов, нежели ответов и точных подтверждений.

1 2 3 ... 10 Пелагея поведала, когда хочет завести еще одного ребенка

Недавно артистка призналась, что мечтала родить, когда ей было всего 19 лет. Однако по многим причинам долгое время у певицы не было возможности обрести счастье материнства.