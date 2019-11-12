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«Может быть, сейчас»: Пелагея ответила на вопрос, когда планирует второго ребенка

Поклонники с нетерпением ждут, когда 33-летняя Пелагея решит снова стать мамой. Недавно певицу буквально в лоб спросили о ее планах на будущее. 
Иван Телегин, Пелагея
Иван Телегин и Пелагея

С 2016-го Пелагея счастлива с браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара растит маленькую дочь Таисию, которой через несколько месяцев исполнится три года. 

Артистка не раз говорила, что мечтает о большой семье, поэтому поклонники гадают, когда она решит снова стать мамой. 

На днях Пелагея приняла участие в концерте в «Крокус Сити Холле». Пока звезда ждала выход на сцену, ее окружили журналисты. 

Пелагея
 

Один из представителей прессы, даже не рассчитывая получить ответа, спросил у знаменитости, когда они с мужем планируют завести второго ребенка. 

«Не знаю, может быть, и сейчас!» — загадочно сообщила Пелагея, передает издание «7 Дней»

Неужели молодая женщина в скором времени хочет забеременеть? А, быть может, она уже находится в положении? Увы, пока заявление звезды оставляет больше вопросов, нежели ответов и точных подтверждений. 

Недавно артистка призналась, что мечтала родить, когда ей было всего 19 лет. Однако по многим причинам долгое время у певицы не было возможности обрести счастье материнства. 

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12 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @pelageya_insta, @ivantelegin7fan/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Певица Пелагея, Иван Телегин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ей нельзя поправляться. Сразу такая ряхa колхознaя, жуть

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