«Может быть, сейчас»: Пелагея ответила на вопрос, когда планирует второго ребенка

С 2016-го Пелагея счастлива с браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара растит маленькую дочь Таисию, которой через несколько месяцев исполнится три года.
На днях Пелагея приняла участие в концерте в «Крокус Сити Холле». Пока звезда ждала выход на сцену, ее окружили журналисты.
Один из представителей прессы, даже не рассчитывая получить ответа, спросил у знаменитости, когда они с мужем планируют завести второго ребенка.
Неужели молодая женщина в скором времени хочет забеременеть? А, быть может, она уже находится в положении? Увы, пока заявление звезды оставляет больше вопросов, нежели ответов и точных подтверждений.
Недавно артистка призналась, что мечтала родить, когда ей было всего 19 лет. Однако по многим причинам долгое время у певицы не было возможности обрести счастье материнства.