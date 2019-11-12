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Пользователи Сети уверены, что Егор Кончаловский тайно женился на Марии Леоновой

Неужели это свершилось? Похоже, Егор Кончаловский все-таки решил связать себя узами брака с Марией Леоновой. По крайней мере, в этом убеждены бдительные пользователи Сети, рассмотревшие на безымянных пальцах влюбленных заветные кольца. 
Егор Кончаловский и Мария Леонова
Егор Кончаловский и Мария Леонова

Егор Кончаловский не любит выставлять напоказ свою личную жизнь: интервью он дает нечасто, о семье предпочитает не рассказывать, да и в социальных сетях размещает преимущественно профессиональные заметки и кадры. Поэтому когда режиссер в апреле 2017-го порадовал подписчиков радостной новостью о рождении сына, многие были изумлены. Выяснилось, что после расставания с Любовью Толкалиной он стал встречаться с Марией Леоновой — именно она и стала матерью маленького Тимура. 

Мария Леонова и Егор Кончаловский с сыном Тимуром
Мария Леонова и Егор Кончаловский с сыном Тимуром

Егор и Мария не спешили связывать себя узами брака. Фолловеры режиссера удивлялись такому положению вещей: сам Кончаловский признавался, что любит свою музу, да и экс-супруга, как выяснилось, всецело одобрила его выбор. Еще в октябре 2019-го Егор получил немало сообщений от своих поклонников — они призывали режиссера решиться на ответственный шаг и сделать матери своего ребенка предложение руки и сердца. Похоже, Кончаловский прислушался к мудрым подписчикам. По крайней мере, на премьеру фильма «Грех» он пришел вместе с Марией, а их безымянные пальцы украшали золотые кольца. 

  • Егор Кончаловский
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    Егор Кончаловский на протяжении нескольких лет встречается с Марией Леоновой
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Многие отметили, что украшения были надеты на европейский манер, то есть на левую руку. Пока ни Егор, ни Мария официально не подтвердили слухи о тайной свадьбе, но бдительные пользователи Сети уже начали их поздравлять. Как бы то ни было, выглядели влюбленные счастливыми и радостными, а это самое главное!

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12 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @egorkonchalovsky/Instagram, Persona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Егор Кончаловский

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