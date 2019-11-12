Темное дело: Оксана Воеводина с сыном оделись в черное, чтобы поучаствовать в фотосессии

После того, как экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной, «Мисс Москва — 2015» решила сменить имидж. Теперь модель предстала перед подписчиками в образе бизнесвумен! А заодно нарядила в подходящий аутфит малыша Леона.

12 ноября Оксана Воеводина разместила в инстаграм-историях несколько коротких видеороликов. На них экс-супруга Мухаммада V появилась в весьма непривычном аутфите. Поклонники, привыкшие к романтичной Оксане в длинных платьях, наверняка изумились, увидев ее в образе бизнес-леди.

Для фотосессии Оксана примерила черный брючный костюм. Она выпрямила волосы и собрала их на затылке. Модель сделала макияж в приглушенных тонах, выделив лишь глаза. Дополнили строгий образ золотой кулон и серьги-кольца.

На фотосессии присутствовал и сын Оксаны Леон, одетый в черное. Мальчик, который кажется многим очень похожим на Мухаммада V, весело улыбался на руках у Воеводиной. А вот его мама, напротив, выглядела немного подавленной.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина запомнилась многим своим романтичным образом супруги короля

Некоторые поклонники не так давно заметили перемены в профиле Оксаны. Теперь там появилась подпись: «бизнесвумен, специалист по маркетингу и модель». Кажется, Воеводина наконец отвлеклась от дрязг с бывшим мужем и решила заняться своей карьерой. Что ж, посмотрим, что из этого получится.