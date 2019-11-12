Темное дело: Оксана Воеводина с сыном оделись в черное, чтобы поучаствовать в фотосессии

12 ноября Оксана Воеводина разместила в инстаграм-историях несколько коротких видеороликов. На них экс-супруга Мухаммада V появилась в весьма непривычном аутфите. Поклонники, привыкшие к романтичной Оксане в длинных платьях, наверняка изумились, увидев ее в образе бизнес-леди.
На фотосессии присутствовал и сын Оксаны Леон, одетый в черное. Мальчик, который кажется многим очень похожим на Мухаммада V, весело улыбался на руках у Воеводиной. А вот его мама, напротив, выглядела немного подавленной.
Некоторые поклонники не так давно заметили перемены в профиле Оксаны. Теперь там появилась подпись: «бизнесвумен, специалист по маркетингу и модель». Кажется, Воеводина наконец отвлеклась от дрязг с бывшим мужем и решила заняться своей карьерой. Что ж, посмотрим, что из этого получится.