«Пусть это будет три рубля, но я их получу»: Анастасия Волочкова хочет добиться пенсии у Большого театра

Много лет назад Анастасия Волочкова со скандалом ушла из Большого театра, но свои документы не забрала и так и не уволилась. Таким образом, у балерины накопился приличный трудовой стаж.

Анастасия Волочкова (архивное фото)

Из-за высоких рисков получить травму балерины могут официально выходить на пенсию с 35 лет. Анастасии Волочковой скоро исполнится 44 года, но она все еще не получает отчислений от государства.

В начале 2000-х звезда весьма скандально ушла из Большого театра в Москве — ходили слухи, что руководство принудило ее к этому шагу из-за расставания с авторитетным бизнесменом Сулейманом Керимовым.

«Тогда я подала в суд на директора театра, который рассказал всему свету, что меня уволили, потому что я толстая. Я доказала в суде, что это не так. Я выиграла процесс, и с тех пор моя трудовая книжка лежит в Большом театре. Помню, товарищ, который руководил балетом в то время, просто попросил меня написать заявление на отпуск по уходу за ребенком без денежного содержания. У меня такой отпуск длится уже 14 лет», — рассказала «Комсомольской правде» балерина.

Несмотря на то, что Волочкова давно не работает в театре, на днях она решила все же начать получать положенную ей пенсию.

«Вы хотите сказать, что я не заслужила пенсию? Как я слышала, мне полагается 19 тысяч. Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что права. Но прошу заметить: не я начала эту историю», — поведала изданию звезда.

По самым минимальным подсчетам за прошедшие годы балерина не получила выплат на сумму примерно 2,5 миллиона рублей. Теперь ее юрист занимается оформлением всех нужных документов для пенсионного фонда, а также пытается добиться погашения театром долга перед артисткой.



«Для того, чтобы Насте выйти на пенсию в статусе солиста, ей надо как минимум 15 лет балетного стажа. У Насти как раз такой стаж, так что нам осталось только подтвердить это документально», — объяснил журналистам представитель Волочковой.



Нынешний директор Большого театра Владимир Урин совершенно не против выплачивать пенсию звезде. Однако со словами насчет ее стажа (а значит — размера пенсии и долга) он не совсем согласен. «Стаж начисляется только тем, кто реально работает на сцене театра», — пояснил свою позицию мужчина.