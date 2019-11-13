«Я боролась за этого парня»: молодая супруга Константина Эрнста Софья впервые рассказала об их отношениях

Софья Эрнст тщательно скрывает свою личную жизнь. Не так давно она дала большое интервью глянцевому журналу, где подробно рассказала о знакомстве с Константином Эрнстом, замужестве и двух дочерях.

В 2014 году Константин Эрнст перестал скрывать от общественности свою возлюбленную — красавицу из Санкт-Петербурга Софью Заику. Он начал появляться с ней на публичных мероприятиях, и девушка сразу же приковала к себе внимание светской Москвы. Через несколько лет Софья родила двух дочерей. О том, что звездная пара тайно узаконила отношения, давно ходили слухи. Кроме того, возлюбленная генерального продюсера «Первого канала» сменила в Инстаграме фамилию на Эрнст.

Тем не менее Софья официально подтвердила этот факт совсем недавно, дав развернутое интервью изданию Tatler. Она объяснила, что они с Константином не стремятся афишировать свою личную жизнь:

«Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не смогли бы целоваться при огромном количестве людей».

Также Эрнст поведала о том, как они с Константином познакомились. Это произошло, когда Софья работала байером и стилистом. На вопрос, чем она занимается, девушка ответила бесхитростно: «Одеваю богатых женщин». Именно эти искренность и прямота очаровали Константина Эрнста.

Начался «конфетно-букетный период», в ходе которого Софья вдруг осознала, что не всегда понимает, о чем говорит ее возлюбленный. И тогда она приняла решительные меры!

«Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой» — признавалась Софья. Однажды Константин застал ее врасплох в книжном магазине, где она приобретала необходимую для новой встречи литературу. Как утверждала Софья, продюсера это очень тронуло. Она же ужасно переживала из-за его реакции.

«Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и о котором молилась», — поведала супруга продюсера.

1 2 3 ... 10 Софья Эрнст — одна из самых скрытных селебрити

Напомним, у Софьи и Константина подрастают две дочери: Эрика и Кира. Эрнст призналась, что старается временами быть «строгой силой», так как вся ее семья очень любит и балует девочек.