В Сети поражены быстрой реакции Уильяма, который подал руку чуть не упавшей Кейт Миддлтон

Кембриджи так редко демонстрируют свои нежные чувства друг к другу, что даже самый незначительный знак внимания Уильяма вызывает у поклонников пары трепет и бурное обсуждение.

Кейт Миддлтон

Поклонники королевской семьи знают, что, в отличие от младшего брата, Уильям крайне сдержан и всегда следует протоколу (как и полагается будущему королю). Однако, кажется, даже он все чаще готов открыто демонстрировать свои чувства по отношению к жене.

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с волонтерами благотворительного проекта Give Us A Shout, которые в круглосуточном режиме принимают звонки и сообщения от молодых людей, попавших в беду. Пара взяла опеку над организацией в мае этого года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

В начале мероприятия Уильям изменил строгим правилам и легонько погладил Кейт по спине, пропуская ее вперед. После этого супруги переговаривались между собой, обмениваясь улыбками и нежными взглядами.

Когда настало время уезжать, пара вышла из здания и направилась к машине. Водитель уже открыл дверь Кейт, когда та оступилась. Все произошло буквально за одну секунду: заминка, и герцогиня села в машину.

Если присмотреться к видеозаписи, то можно увидеть, что Уильям молниеносно отреагировал на ситуацию. Герцог уже почти отвернулся от супруги, когда та споткнулась, но каким-то образом заметил, что происходит, и тут же подал руку, не дав ей упасть. «Флэш!», «Ее личный супергерой», «Наверно, он никогда ничего не роняет», — прокомментировали пораженные фолловеры.