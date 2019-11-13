«Я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова призналась, что не держит зла на бывшего мужа

Поклонники Матильды Шнуровой с восхищением отмечают, как изменилась эффектная брюнетка после развода с Сергеем. Ее стиль стал более изысканным, жизнь — гармоничнее и ярче, а успехи в ресторанном бизнесе просто ошеломляют. На днях экс-муза Шнурова рассказала, в чем причина такой трансформации.
Знаменитость поведала, что во время отношений с музыкантом занималась всем сразу: и семьей, и работой, и различными проектами. Но при этом не чувствовала партнерского мужского плеча рядом.
Да, Шнуров «повелевал массами» и заряжал энергией свою аудиторию, а вот на поддержку жены, похоже, у него сил не оставалось. Несмотря на это, Матильда с уважением и теплотой относится к экс-супругу и даже готова продолжать с ним отношения, но уже в дружеском ключе.
«Сергей — абсолютно гениальный человек. Обретая собственный успех, я намного глубже стала понимать его во многих ситуациях. Мне хочется ему сказать, что я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил. Он всегда сиял добротой и светом: такой человек-жрец, который повелевает массами», — разоткровенничалась Матильда.
Шнурова отметила, что сейчас в жизни ее экс-супруга настал сложный духовный период, и во многом она его понимает. Матильда уверена, что Сергей сможет многому научиться на этом пути, хотя из-за «сумасшедшей популярности и славы» это сделать гораздо труднее.