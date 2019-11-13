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«Я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова призналась, что не держит зла на бывшего мужа

Матильда Шнурова дала откровенное интервью изданию Sobaka.ru, в котором поведала об отношениях с бывшим мужем и рассказала, как изменилась ее жизнь после развода. 
Матильда Шнурова
Матильда Шнурова

Поклонники Матильды Шнуровой с восхищением отмечают, как изменилась эффектная брюнетка после развода с Сергеем. Ее стиль стал более изысканным, жизнь — гармоничнее и ярче, а успехи в ресторанном бизнесе просто ошеломляют. На днях экс-муза Шнурова рассказала, в чем причина такой трансформации.

«Я всегда осознавала себя ресурсной женщиной, просто раньше моя энергия была направлена на ''Ленинград'', Сергея Шнурова и общие проекты, а сейчас она тратится конкретно на меня», — заявила Матильда в интервью изданию Sobaka.ru.

Знаменитость поведала, что во время отношений с музыкантом занималась всем сразу: и семьей, и работой, и различными проектами. Но при этом не чувствовала партнерского мужского плеча рядом. 

Да, Шнуров «повелевал массами» и заряжал энергией свою аудиторию, а вот на поддержку жены, похоже, у него сил не оставалось. Несмотря на это, Матильда с уважением и теплотой относится к экс-супругу и даже готова продолжать с ним отношения, но уже в дружеском ключе.

«Сергей — абсолютно гениальный человек. Обретая собственный успех, я намного глубже стала понимать его во многих ситуациях. Мне хочется ему сказать, что я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил. Он всегда сиял добротой и светом: такой человек-жрец, который повелевает массами», — разоткровенничалась Матильда. 

Шнурова отметила, что сейчас в жизни ее экс-супруга настал сложный духовный период, и во многом она его понимает. Матильда уверена, что Сергей сможет многому научиться на этом пути, хотя из-за «сумасшедшей популярности и славы» это сделать гораздо труднее. 

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13 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @matilda.shnurova/Instagram,, Persona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Матильда Шнурова, Сергей Шнуров

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да где бы были ее ресурсы, если бы не брак со Шнуром?

  • ОНа все ещё живет теми отношениями.Пора строить новые, Сергей особо не парится, счастлив с другой.

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