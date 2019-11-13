Эксперт объяснила, почему Меган Маркл и принц Гарри не хотят встречать Рождество в Великобритании

Меган Маркл и принцу Гарри пришлось разочаровать Елизавету II, которая привыкла праздновать Рождество всей семьей. В этом году Сассексы проведут этот праздник вдали от дома — в США. Королевский биограф Анджела Левин поведала британскому телеканалу Sky News, что это решение связано с психологическим состоянием Меган Маркл.
Также на решение Сассексов могла повлиять строгая регламентированность, к которой привыкла Елизавета II. По мнению эксперта, жизнь королевы Великобритании расписана по минутам. Не каждый может выдержать подобный график, особенно во время праздников.
«Вы не можете есть после того, как королева закончила ужин, вы не можете идти спать, если королева еще бодрствует. Все делается в свое время. Я думаю, если вы напряжены, то сложно выдержать такой график. Сейчас Меган чувствует себя очень неловко», — высказалась эксперт.
Исходя из этих слов, можно сделать вывод: принц Гарри старается оградить супругу от лишних волнений и хочет избежать ненужных конфликтов. Возможно, Сассексам действительно стоит побыть вдали от дома и встретить Рождество в другой стране.