Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Эксперт объяснила, почему Меган Маркл и принц Гарри не хотят встречать Рождество в Великобритании

Королевский биограф уверена, что Сассексы стремятся улететь в США на праздники из-за строгих правил британского двора. Ужин по часам, наличие запретных тем и «напряженная обстановка» могут негативно сказаться на подавленном состоянии Меган Маркл. 

Меган Маркл и принцу Гарри пришлось разочаровать Елизавету II, которая привыкла праздновать Рождество всей семьей. В этом году Сассексы проведут этот праздник вдали от дома — в США. Королевский биограф Анджела Левин поведала британскому телеканалу Sky News, что это решение связано с психологическим состоянием Меган Маркл. 

«Если ваша жена несчастна и чувствует, что она ''существует, а не живет'', если вы тоже переживаете сложный период, то последнее, что вы захотите сделать, это провести время в Великобритании, где холодно и рано темнеет», — поделилась Левин.

Также на решение Сассексов могла повлиять строгая регламентированность, к которой привыкла Елизавета II. По мнению эксперта, жизнь королевы Великобритании расписана по минутам. Не каждый может выдержать подобный график, особенно во время праздников. 

«Вы не можете есть после того, как королева закончила ужин, вы не можете идти спать, если королева еще бодрствует. Все делается в свое время. Я думаю, если вы напряжены, то сложно выдержать такой график. Сейчас Меган чувствует себя очень неловко», — высказалась эксперт. 

Исходя из этих слов, можно сделать вывод: принц Гарри старается оградить супругу от лишних волнений и хочет избежать ненужных конфликтов. Возможно, Сассексам действительно стоит побыть вдали от дома и встретить Рождество в другой стране. 

Перейти к обсуждению 1


13 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Знала на что шла. Зачем ее оправдывать

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.