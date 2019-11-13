Эксперт объяснила, почему Меган Маркл и принц Гарри не хотят встречать Рождество в Великобритании

Королевский биограф уверена, что Сассексы стремятся улететь в США на праздники из-за строгих правил британского двора. Ужин по часам, наличие запретных тем и «напряженная обстановка» могут негативно сказаться на подавленном состоянии Меган Маркл.

Меган Маркл и принцу Гарри пришлось разочаровать Елизавету II, которая привыкла праздновать Рождество всей семьей. В этом году Сассексы проведут этот праздник вдали от дома — в США. Королевский биограф Анджела Левин поведала британскому телеканалу Sky News, что это решение связано с психологическим состоянием Меган Маркл.

«Если ваша жена несчастна и чувствует, что она ''существует, а не живет'', если вы тоже переживаете сложный период, то последнее, что вы захотите сделать, это провести время в Великобритании, где холодно и рано темнеет», — поделилась Левин.

Также на решение Сассексов могла повлиять строгая регламентированность, к которой привыкла Елизавета II. По мнению эксперта, жизнь королевы Великобритании расписана по минутам. Не каждый может выдержать подобный график, особенно во время праздников.

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«Вы не можете есть после того, как королева закончила ужин, вы не можете идти спать, если королева еще бодрствует. Все делается в свое время. Я думаю, если вы напряжены, то сложно выдержать такой график. Сейчас Меган чувствует себя очень неловко», — высказалась эксперт.



Исходя из этих слов, можно сделать вывод: принц Гарри старается оградить супругу от лишних волнений и хочет избежать ненужных конфликтов. Возможно, Сассексам действительно стоит побыть вдали от дома и встретить Рождество в другой стране.