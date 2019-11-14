А где же Кейт? Принц Уильям вышел в свет в одиночестве и подарил поцелуй Рите Оре

13 ноября состоялся юбилейный вечер Centrepoint, который на протяжении 50 лет занимается проблемой бездомных: благодаря фонду многие люди без определенного места жительства получили шанс начать все сначала. Принц Уильям с давних пор является покровителем этого проекта, а потому не смог пропустить столь важное для фонда мероприятие.
Кейт Миддлтон на этом вечере не присутствовала, зато была принцесса Беатрис. Однако даже ее серебристое платье с глубоким вырезом не смогло затмить эффектного Уильяма в зеленом бархатном пиджаке.
Публику привлек не только стильный аутфит герцога Кембриджского, но и его поведение. Обычно сдержанный принц Уильям на этот раз повел себя в духе Сассексов, которые обожают обниматься, при этом часто нарушая королевский протокол.
Во время мероприятия принц Уильям встретился с Ритой Орой, которая тоже поддерживает проект помощи бездомным. Похоже, знаменитости были рады увидеться, а потому трогательно обнялись.
Герцог Кембриджский пошел дальше — он подарил певице светский поцелуй, фото которого тут же облетело все мировые СМИ. Да, этот жест, как решили многие, был дружеским, но некоторые пользователи Сети советуют Кейт Миддлтон держать ухо востро.