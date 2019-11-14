А где же Кейт? Принц Уильям вышел в свет в одиночестве и подарил поцелуй Рите Оре

Герцог Кембриджский посетил юбилей благотворительного проекта Centrepoint. Фотографы запечатлели учтивого принца Уильяма, который тепло поприветствовал Риту Ору.

Принц Уильям

13 ноября состоялся юбилейный вечер Centrepoint, который на протяжении 50 лет занимается проблемой бездомных: благодаря фонду многие люди без определенного места жительства получили шанс начать все сначала. Принц Уильям с давних пор является покровителем этого проекта, а потому не смог пропустить столь важное для фонда мероприятие.



Кейт Миддлтон на этом вечере не присутствовала, зато была принцесса Беатрис. Однако даже ее серебристое платье с глубоким вырезом не смогло затмить эффектного Уильяма в зеленом бархатном пиджаке.

Рита Ора и принц Уильям, 13 ноября 2019

Публику привлек не только стильный аутфит герцога Кембриджского, но и его поведение. Обычно сдержанный принц Уильям на этот раз повел себя в духе Сассексов, которые обожают обниматься, при этом часто нарушая королевский протокол.



Во время мероприятия принц Уильям встретился с Ритой Орой, которая тоже поддерживает проект помощи бездомным. Похоже, знаменитости были рады увидеться, а потому трогательно обнялись.

1 2 3 ... 10 На днях принц Уильям встретился с Ритой Орой на благотворительном вечере

Герцог Кембриджский пошел дальше — он подарил певице светский поцелуй, фото которого тут же облетело все мировые СМИ. Да, этот жест, как решили многие, был дружеским, но некоторые пользователи Сети советуют Кейт Миддлтон держать ухо востро.