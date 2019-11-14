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«Если муж уходит, значит, виновата жена»: Юлия Волкова высказалась в защиту нового романа Анны Седоковой

После того, как стало известно о романе певицы с женатым спортсменом, общественность разделилась на два лагеря. Одни осуждали Анну и винили ее в том, что она увела мужа из семьи, другие, напротив, не увидели в этом ничего дурного. Среди тех, кто поддержал певицу, была и коллега Седоковой по звездному цеху.
Анна Седокова

В конце августа появились слухи о том, что Анна Седокова встречается с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Позже это подтвердили и сами влюбленные. Пикантности ситуации добавило то, что спортсмен ради новой дамы сердца оставил супругу и маленького ребенка. 

Более того, жена Тиммы разместила полный негодования пост, в котором высказывала свое возмущение поступком баскетболиста. После этого Анна попросила поклонников не верить словам Саны и даже пригрозила ей судом за клевету.

Анна Седокова, Янис Тимма

Когда страсти немного поутихли, Анна и Янис принялись делиться романтическими фотографиями и видео. Седокова с удовольствием рассказывает о своих чувствах. Она даже призналась, что впервые испытывает настолько сильную влюбленность.

«Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось», — писала Анна в Инстаграме.

Подписчики испытывают в отношении нового романа певицы смешанные чувства. Одних умиляет искренность 36-летней певицы, которая ничуть не стесняется своей любви. Другие осуждают Анну за то, что она закрутила роман с женатым мужчиной.

Примечательно, что среди тех, кто поддержал Анну, были и ее звездные коллеги. Так, Юлия Волкова считает, что если кого и нужно винить в случившемся, то только Сану, экс-супругу Яниса.

«Значит, виновата жена, если уходит муж», — сообщила певица корреспондентам программы «Светская хроника».

Отметим, что Юлия в свое время увела у певицы Марии Вебер Парвиза Ясинова. Сын олигарха оставил ради «татушки» возлюбленную и маленького сына Оскара.

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14 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @annasedokova, @official_juliavolkova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова, Юля Волкова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Бумеранг девочки никто не отменял.как тебя Юля бросили так и ее бросят🙄

  • Конечно поддержала-одного поля ягоды....

  • Гость

    Конечно поддержала-одного поля ягоды....

    Это точно) а еще видимо один хирург на двоих, обе так себя изуродовали)))

  • У одной пучок детей от разных мужиков, и у другой от каждого "возлюбленного" по ребенку. А Седокову бы никто не троллил, если бы она про каждого очередного хахаля не говорила что это любовь всей ее жизни до гроба. Сколько любовей до гроба было - 10? 20? -все со счета сбились, вот и не верят.

  • Не важно от мужа или жены... просто от хорошего не уходят и касается это всех в равной степени.

  • зачем вообще искать виновных? мне тоже изменяли, и что? я не виню ту девушку, если бы мужик не захотел, его ничем не заманишь, а она только приняла что ей усердно предлагали. Ну и зачем он мне ,если его можно на веревке увести? скатертью дорога

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