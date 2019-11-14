Евгения Феофилактова впервые вышла в свет со своим восточным «принцем»

Кажется, совсем недавно экс-участница «Дома-2» представила в Инстаграме своего бойфренда, а на днях влюбленные вместе появились на светском мероприятии.

Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа

Мы привыкли видеть возлюбленного Евгении Феофилактовой на постановочных фотосессиях, кадрами которых девушка активно делится в соцсетях. 13 ноября пара впервые вышла в свет.

Евгения и Маджид посетили премьеру фильма By Chance в Дубае. Феофилактова позировала на дорожке вместе со своим «принцем». Затем пара немного прогулялась по холлу кинотеатра и проследовала в зал.

Евгения выбрала черное мини-платье. Глубокое декольте было отделано металлической бахромой со стразами. Подписчикам так понравился наряд знаменитости, что ей пришлось сделать отдельный пост, посвященный сияющему аутфиту.

Маджид ограничился черной футболкой и джинсами, но и в его образе не обошлось без гламурного блеска — когда бизнесмен повернулся спиной к камере, то продемонстрировал принт, выложенный стразами!

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа впервые посетили светское мероприятие в статусе пары

Подписчики Феофилактовой поздравили влюбленных со светским дебютом: «25 раз посмотрела, не насмотрюсь! Такая красота и нежность идет от вашей пары», «Женечка, будь счастлива. Красавица, невозможно глаз оторвать», «Женя просто светится от счастья, а муж и подавно. У вас в глазах все написано и слова не нужны».