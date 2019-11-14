«Это больно»: Анастасия Решетова рассказала о мучительных, но интересных родах

Молодая мама обожает отвечать на вопросы своих подписчиков. 13 ноября Анастасия честно поведала о том, страшно ли рожать.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова призывает поклонников не стесняться и задать ей интересующие их вопросы. Порой подписчицы используют эту возможность не столько для того, чтобы что-то спросить, но и чтобы поблагодарить Решетову за ее открытость в соцсетях.

13 ноября молодой маме пришло сообщение: «Настюша, ты так вдохновляешь! Благодаря тебе не боюсь больше рожать». Несмотря на то, что послание не содержало в себе вопроса, Решетова все же ответила.

Анастасия пошутила, что теперь тоже не боится родов, а также подчеркнула, что всегда хотела «выполнить задачу на ура». «Это, конечно, больно, но процесс настолько уникальный и интересный, что любая боль уходит на второй план», — заключила Решетова.

Родители Анастасии Решетовой с внуком Ратмиром

Также брюнетка рассказала о том, что считает Тимати хорошим отцом: «Он может часто летать и в целом много работает, но все свободное время проводит с семьей. Так что не жалуюсь».

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова честно отвечает на вопросы подписчиков

На вопрос, почему с сыном не нянчатся бабушка и дедушка с ее стороны, модель разумно заметила, что если не показывает их в Инстаграме, это не значит, что они не уделяют внуку внимания. «Мама и папа несколько раз навещали внука в роддоме и дома тоже. Мама живет в Питере сейчас, нет возможности видеться часто», — так Анастасия подписала снимок со своими родителями и Ратмиром.