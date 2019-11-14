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«Это больно»: Анастасия Решетова рассказала о мучительных, но интересных родах

Молодая мама обожает отвечать на вопросы своих подписчиков. 13 ноября Анастасия честно поведала о том, страшно ли рожать.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова призывает поклонников не стесняться и задать ей интересующие их вопросы. Порой подписчицы используют эту возможность не столько для того, чтобы что-то спросить, но и чтобы поблагодарить Решетову за ее открытость в соцсетях.

Анастасия Решетова

13 ноября молодой маме пришло сообщение: «Настюша, ты так вдохновляешь! Благодаря тебе не боюсь больше рожать». Несмотря на то, что послание не содержало в себе вопроса, Решетова все же ответила.

Анастасия Решетова

Анастасия пошутила, что теперь тоже не боится родов, а также подчеркнула, что всегда хотела «выполнить задачу на ура». «Это, конечно, больно, но процесс настолько уникальный и интересный, что любая боль уходит на второй план», — заключила Решетова.

Анастасия Решетова, Григорий Решетов
Родители Анастасии Решетовой с внуком Ратмиром

Также брюнетка рассказала о том, что считает Тимати хорошим отцом: «Он может часто летать и в целом много работает, но все свободное время проводит с семьей. Так что не жалуюсь». 

На вопрос, почему с сыном не нянчатся бабушка и дедушка с ее стороны, модель разумно заметила, что если не показывает их в Инстаграме, это не значит, что они не уделяют внуку внимания. «Мама и папа несколько раз навещали внука в роддоме и дома тоже. Мама живет в Питере сейчас, нет возможности видеться часто», — так Анастасия подписала снимок со своими родителями и Ратмиром.

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14 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какая она глупая тётка эта решетова...ужас просто,никаких событий с ней не происходило до этих родов,выполнить задача на ура?да ты больная просто.

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