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17-летнего женоподобного сына Элизабет Херли назвали самым сексуальным звездным наследником

Вот это мы понимаем — гены! Дэмиан Херли, 17-летний сын актрисы Элизабет Херли и бизнесмена Стива Бинга, победил в номинации «самый сексуальный звездный наследник» журнала People.
Элизабет Херли
Элизабет и Дэмиан Херли

На днях журнал People подвел итоги голосования, в котором читатели определяли, кто же из звезд — самый сексуальный. В число победителей попал 17-летний сын Элизабет Херли.

Выбор, впрочем, весьма необычный, учитывая довольно женственный образ наследника Элизабет — парень носит длинные волосы, одевается в весьма утонченной манере и красится. Да-да, молодой мужчина не так давно стал лицом бренда косметики Pat McGrath и активно продвигает его в массы.

Да и вообще многие отметили, что Дэмиан уже давно стал больше походить на нежную девушку, чем на мужественного парня. Однако этот факт, кажется, совершенно не смутил читателей People, которые отдали за Херли большинство голосов.

Дэмиан с легкостью обошел своих более старших соперников в «сексуальной» номинации: сына Памелы Андерсон, 23-летнего Брендона Томаса, 21-летнего сына Шона Комбса Кристиана, сына Мег Райан Джека (ему 27) и 24-летнего наследника Дэниела Дэй-Льюиса Гэбриел-Кейна.

Кстати, в конце июля Дэмиан практически повторил образ своей знаменитой мамы. На презентации бьюти-линейки Pat McGrath Labs в Selfridges в Лондоне он появился в пиджаке с огромными булавками — в платье Versace с такими же булавками в 1994 году Элизабет Херли пришла на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» вместе с бойфрендом Хью Грантом.

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14 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @damianhurley1, @highlights/Instagram, Getty Images
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Элизабет Херли

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ой, «оно» какое-то🙈 Для мужчины слишком женоподобная внешность, для женщины - слишком мужиковатая. Бесполое создание🙈

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